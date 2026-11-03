90% людей не могут найти правильный ответ: исправьте уравнение, переместив всего одну спичку

На первый взгляд эта математическая задача кажется довольно простой, однако найти правильный ответ удается далеко не всем. Головоломка со спичками стала популярной в сети и заставила многих пользователей хорошенько поразмыслить.

Нужно переместить всего одну спичку, чтобы неверное уравнение превратилось в верное. 24 Канал предлагает проверить свою внимательность и попробовать решить эту математическую головоломку.

Какое уравнение нужно исправить с помощью одной спички

Перед вами уравнение 75 - 0 = -15, составленное из 26 спичек. На первый взгляд непонятно, как исправить математическую ошибку, ведь изменить можно только один элемент.

Головоломка на логику / Фото MAARIV

Необходимо внимательно присмотреться к цифрам и знакам, ведь нужная спичка уже находится перед вами. Разгадка проще, чем может показаться.

Если же вам не удалось найти ответ самостоятельно или вы хотите проверить свою догадку, предлагаем перейти к решению головоломки.

Как получить правильный ответ в головоломке

Нужно взять верхнюю горизонтальную спичку из цифры 7 и переместить ее к знаку минус перед числом 15 в конце уравнения.

В результате цифра 7 превратится в 1, а знак минус станет плюсом. Таким образом получаем правильное уравнение: 15 - 0 = +15.

Решение головоломки / Фото MAARIV

В результате мы исправили уравнение, переместив всего одну спичку.