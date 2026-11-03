90% людей не можуть знайти правильну відповідь: виправте рівняння, перемістивши лише один сірник

Потрібно перемістити лише один сірник, щоб неправильне рівняння перетворилося на правильне. 24 Канал пропонує перевірити свою уважність і спробувати розв'язати цю математичну головоломку.

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Яке рівняння потрібно виправити за допомогою одного сірника

Перед вами рівняння 75 - 0 = -15, складене з 26 сірників. На перший погляд, незрозуміло, як виправити математичну помилку, адже змінити можна лише один елемент.

Головоломка на логіку / Фото MAARIV

Необхідно уважно придивитися до цифр і знаків, адже потрібний сірник уже є перед вами. Розгадка простіша, ніж може здаватися.

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Якщо ж вам не вдалося знайти відповідь самостійно або ви хочете перевірити свою здогадку, пропонуємо перейти до розв'язання головоломки.

Як отримати правильну відповідь у головоломці

Потрібно взяти верхній горизонтальний сірник із цифри 7 та перемістити його до знака мінус перед числом 15 наприкінці рівняння.

У результаті цифра 7 перетвориться на 1, а знак мінус стане плюсом. Таким чином отримуємо правильне рівняння: 15 - 0 = +15.

Розв'язання головоломки / Фото MAARIV

У результаті ми виправили рівняння, перемістивши лише один сірник.