В Украине есть населенные пункты, где когда-то жили тысячи людей, работали школы, магазины и большие предприятия. Однако из-за аварии на Чернобыльской АЭС, закрытия заводов и приостановки важных проектов их жители были вынуждены уехать.

Теперь о прежней жизни здесь напоминают пустующие многоэтажки, заброшенные здания и запущенные улицы. 24 Канал рассказывает о 5 украинских городках, которые превратились в города-призраки.

Припять

Припять – пожалуй, самый известный город-призрак в Украине. Его основали в 1970 году для работников Чернобыльской атомной электростанции. Здесь появлялись новые многоэтажки, школы, детские сады, магазины и заведения отдыха.

Где находится Припять: смотрите на карте

До аварии на ЧАЭС в Припяти проживало более 47 тысяч человек. Все изменилось 26 апреля 1986 года, когда на станции произошел взрыв. Уже на следующий день власти объявили эвакуацию жителей. Людям говорили, что они покидают свои дома лишь на несколько дней, однако вернуться в них они больше не смогли.

Сегодня Припять остается заброшенной. Многоэтажки, школа и парк аттракционов напоминают о городе, в котором когда-то кипела жизнь.

Полесское

Полесье в Киевской области имеет древнюю историю. Первое письменное упоминание о населенном пункте датируется 1415 годом. Раньше он назывался Хабне, а впоследствии стал районным центром. Здесь работали предприятия, школы, магазины и другие учреждения.

После аварии на Чернобыльской АЭС в Полеское даже переселяли часть жителей Припяти. Однако впоследствии выяснилось, что радиационное загрязнение затронуло и этот населенный пункт.

Где находится Полеское: смотрите на карте

Власти несколько раз пытались очистить территорию, но уровень радиации снова повышался.

В 1993 году началось обязательное отселение людей, а в 1999 году Полеское официально перестало существовать как населенный пункт. До аварии здесь проживало около 12 тысяч человек.

Любеч-1

В Черниговской области есть еще один заброшенный городок – Любеч-1. Его построили в 1970 году для военных, которые должны были обслуживать радиолокационную станцию "Дуга". Это был секретный советский объект, предназначенный для обнаружения запусков межконтинентальных баллистических ракет.

Где находится Любеч-1: смотрите на карте

Здесь жили военнослужащие и их семьи. Для них построили жилые дома и необходимую инфраструктуру. Однако после аварии на Чернобыльской АЭС работа радиолокационной станции прекратилась.

В 2000-х годах оборудование демонтировали, а в 2008 году военная часть прекратила свое существование. После этого необходимость в городке отпала. Сейчас Любеч-1 – заброшенное место с остатками бывшей военной инфраструктуры.

Цукроваров

В Кировоградской области есть городек Цукроваров, который сегодня трудно найти даже на карте. Его построили в 1980-х годах для работников большого сахарного завода и их семей. Здесь также работали кондитерская фабрика и другие предприятия.

Где находится Цукроварив: смотрите на карте

В лучшие времена в Цукроварове проживало около 6 тысяч человек. Однако в начале 2000-х годов сахарный завод закрыли. Люди начали уезжать отсюда в поисках работы, а городок постепенно пришел в упадок.

Теперь здесь можно увидеть пустующие многоэтажки, заброшенную школу и дома с выбитыми окнами. Сейчас в Цукроварове осталось менее 100 жителей. Во многих домах нет отопления и водоснабжения.

Орбита

"Орбита" расположена недалеко от Чигирина в Черкасской области. Ее начали строить в 1970-х годах как городок для работников будущей Чигиринской атомной электростанции. По планам, здесь должны были поселиться около 20 тысяч человек.

В городке построили многоэтажки, открыли магазины и дом культуры. Некоторое время здесь жили тысячи строителей и работников будущей станции. Однако после аварии на Чернобыльской АЭС строительство атомного объекта остановили.

Где находится Орбита: смотрите на карте

Без работы и перспектив развития люди начали покидать Орбиту. Впоследствии большинство домов опустели, а сам населенный пункт утратил свой статус.

По состоянию на 2024 год большинство зданий в городке находятся в аварийном состоянии. Газ подведен лишь к нескольким домам, а из магазинов работает только один. Здесь проживает около 160 человек, которые также сталкиваются с проблемами доступа к питьевой воде.