Тепер про колишнє життя тут нагадують порожні багатоповерхівки, покинуті будівлі та занедбані вулиці. 24 Канал розповідає про 5 українських містечок, які стали містами-привидами.

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Прип'ять

Прип'ять – мабуть, найвідоміше місто-привид в Україні. Його заснували у 1970 році для працівників Чорнобильської атомної електростанції. Тут з'являлися нові багатоповерхівки, школи, дитячі садки, магазини та заклади відпочинку.

Де розташована Прип'ять: дивіться на карті

До аварії на ЧАЕС у Прип'яті мешкало понад 47 тисяч людей. Усе змінилося 26 квітня 1986 року, коли на станції стався вибух. Уже наступного дня влада оголосила евакуацію жителів. Людям казали, що вони залишають домівки лише на кілька днів, однак повернутися до них вони більше не змогли.

Сьогодні Прип'ять залишається покинутою. Багатоповерхівки, школа і парк атракціонів нагадують про місто, у якому колись вирувало життя.

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Поліське

Поліське на Київщині має давню історію. Перша письмова згадка про населений пункт датується 1415 роком. Раніше він називався Хабне, а згодом став районним центром. Тут працювали підприємства, школи, магазини та інші заклади.

Після аварії на Чорнобильській АЕС у Поліське навіть переселяли частину жителів Прип'яті. Однак згодом з'ясувалося, що радіаційне забруднення дісталося і цього населеного пункту.

Де розташоване Поліське: дивіться на карті

Влада кілька разів намагалася очистити територію, але рівень радіації знову підвищувався.

У 1993 році почалося обов'язкове відселення людей, а в 1999 році Поліське офіційно перестало існувати як населений пункт. До аварії тут проживало близько 12 тисяч людей.

Любеч-1

У Чернігівській області є ще одне покинуте містечко – Любеч-1. Його збудували у 1970 році для військових, які мали обслуговувати радіолокаційну станцію "Дуга". Це був секретний радянський об'єкт, призначений для виявлення запусків міжконтинентальних балістичних ракет.

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Де розташований Любеч-1: дивіться на карті

Тут жили військовослужбовці та їхні родини. Для них побудували житлові будинки й необхідну інфраструктуру. Однак після аварії на Чорнобильській АЕС робота радіолокаційної станції припинилася.

У 2000-х роках обладнання демонтували, а у 2008 році перестала існувати військова частина. Після цього потреба в містечку зникла. Нині Любеч-1 – покинуте місце із залишками колишньої військової інфраструктури.

Цукроварів

У Кіровоградській області є містечко Цукроварів, яке сьогодні важко знайти навіть на карті. Його збудували у 1980-х роках для працівників великого цукрового заводу та їхніх родин. Тут також працювали кондитерська фабрика й інші підприємства.

Де розташований Цукроварів: дивіться на карті

У найкращі часи в Цукроварові мешкало близько 6 тисяч людей. Однак на початку 2000-х років цукровий завод закрили. Люди почали виїжджати звідси у пошуках роботи, а містечко поступово занепадало.

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Тепер тут можна побачити порожні багатоповерхівки, закинуту школу та будинки з вибитими вікнами. Зараз у Цукроварові залишилося менш ніж 100 жителів. У багатьох будинках немає опалення та водопостачання.

Орбіта

Орбіта розташована поблизу Чигирина на Черкащині. Її почали будувати у 1970-х роках як містечко для працівників майбутньої Чигиринської атомної електростанції. За планами, тут мали оселитися близько 20 тисяч людей.

У містечку звели багатоповерхівки, відкрили магазини та будинок культури. Певний час тут жили тисячі будівельників і працівників майбутньої станції. Однак після аварії на Чорнобильській АЕС будівництво атомного об'єкта зупинили.

Де розташована Орбіта: дивіться на карті

Без роботи та перспектив розвитку люди почали залишати Орбіту. Згодом більшість будинків спорожніли, а сам населений пункт втратив свій статус.

Станом на 2024 рік більшість будівель у містечку перебувають в аварійному стані. Газ проведений лише до кількох будинків, а з магазинів працює тільки один. Тут проживає близько 160 людей, які також стикаються з проблемами доступу до питної води.