Этого ждали 13 лет: почему по всему миру люди массово берут выходной 19 ноября

Многие люди по всему миру в этом году планируют провести 19 ноября не на работе, а дома. Причина связана с событием, которого годами ждали миллионы поклонников видеоигр.

Речь идет о выходе долгожданной Grand Theft Auto VI, ради которой некоторые геймеры даже договорились об отпуске, чтобы посвятить весь день этой новинке. О том, почему люди по всему миру готовы взять выходной 19 ноября ради видеоигры, рассказывает 24 Канал.

Почему выход GTA 6 вызвал ажиотаж во всем мире

Миллионы людей по всему миру с нетерпением ждут выхода новой части культовой серии от Rockstar Games. GTA – одна из самых известных игровых франшиз в мире, имеющая огромную аудиторию поклонников на разных континентах.

Поэтому релиз GTA 6, запланированный на 19 ноября, стал одним из самых ожидаемых событий в индустрии видеоигр. Предыдущая игра серии, GTA V, вышла еще в 2013 году, поэтому фанаты ждали продолжения более 13 лет.

По данным исследования BambooHR, 18% наемных работников в США планируют взять выходной 19 ноября – в день выхода GTA 6. Больше всего желающих среди молодых сотрудников. О намерении не работать в день релиза заявили 32% представителей поколения Z и 27% миллениалов.

GTA 6: смотрите трейлер игры

В то же время интерес к релизу заметен и за пределами США. Согласно исследованию HR-платформы Remote, количество забронированных выходных на 19 ноября выросло на 32% по сравнению с аналогичным днем прошлого года.

Наибольший рост зафиксировали в Италии, где количество таких заявок увеличилось почти вдвое. Кроме того, представители поколения Z бронировали выходные почти вдвое чаще, чем в прошлом году. Интересно, что почти треть сотрудников, запланировавших отдых на день релиза, решили продлить его и на пятницу, 20 ноября.

К слову, волна интереса к GTA 6 уже влияет и на работодателей. Например, технологическая компания Logitech ввела для своих сотрудников "специальную инициативу Logi Game Day", которая позволяет брать выходной, чтобы поиграть в новые видеоигры. Об этом компания объявила накануне релиза GTA 6.