На це чекали 13 років: чому по всьому світу люди масово беруть вихідний 19 листопада

Ідеться про вихід довгоочікуваної Grand Theft Auto VI, задля якої деякі геймери навіть домовилися про відпустку, щоб присвятити весь день новинці. Про те, чому люди по всьому світу готові брати вихідний на 19 листопада заради відеогри, розповідає 24 Канал.

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Чому вихід GTA 6 спричинив ажіотаж у світі

Мільйони людей по всьому світу з нетерпінням чекають на вихід нової частини культової серії від Rockstar Games. GTA є однією з найвідоміших ігрових франшиз у світі та має величезну аудиторію шанувальників на різних континентах.

Тож реліз GTA 6, який запланований на 19 листопада, став однією з найбільш очікуваних подій в індустрії відеоігор. Попередня гра серії, GTA V, побачила світ ще у 2013 році, тому на продовження фанати чекали понад 13 років.

За даними дослідження BambooHR, 18% найманих працівників у США планують взяти вихідний 19 листопада – у день виходу GTA 6. Найбільше охочих серед молодших працівників. Про намір не працювати в день релізу заявили 32% представників покоління Z та 27% міленіалів.

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Водночас інтерес до релізу помітний і за межами США. Згідно з дослідженням HR-платформи Remote, кількість заброньованих вихідних на 19 листопада зросла на 32% порівняно з аналогічним днем торік.

Найбільше зростання зафіксували в Італії, де кількість таких заявок збільшилася майже вдвічі. Крім того, представники покоління Z бронювали вихідні майже вдвічі частіше, ніж торік. Цікаво, що майже третина працівників, які запланували відпочинок на день релізу, вирішили продовжити його й на п'ятницю, 20 листопада.

До слова, хвиля інтересу до GTA 6 вже впливає і на роботодавців. Наприклад, технологічна компанія Logitech запровадила для своїх співробітників спеціальну ініціативу Logi Game Day, яка дозволяє брати вільний день, щоб пограти в нові відеоігри. Про це компанія оголосила напередодні релізу GTA 6.