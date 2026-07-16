Текст песни "Гуцулки Ксени" оказался другим: архивная запись с Назарием Яремчуком удивила украинцев

В сети появилось архивное видео с легендарным украинским эстрадным певцом Назарием Яремчуком, снятое в 1990 году. На редких кадрах артист вместе с Павлом Дворским исполняет культовую песню "Гуцулка Ксеня".

Запись была сделана не во время концерта, а в домашней обстановке, когда Яремчук гостил у друзей в Вашингтоне, США. Уникальное видео появилось на странице сообщества "Смеричка: Музыка поколений" в TikTok.

Каким был оригинальный текст песни "Гуцулка Ксеня"?

Архивное видео привлекло внимание пользователей сети не только редкими кадрами, но и текстом известной песни. Большинство слушателей привыкли слышать припев в таком варианте: "Гуцулка Ксения, я тебе на трембите, только одной во всем мире расскажу о любви".

Однако на видео Назарий Яремчук исполняет его иначе: "Гуцулка Ксения, я тебе на трембите, только тебе одной во всем мире расскажу о своем сожалении".

Назарий Яремчук и Павел Дворский исполнили песню "Гуцулка Ксеня": смотрите видео

Именно этот вариант текста мог быть оригинальным, ведь он больше соответствует содержанию песни, в основе которой лежит трагическая история о смерти любимой женщины, а не о предательстве, как это часто воспринимается из-за современной версии композиции.

Архивная запись тронула и пользователей сети. В комментариях Яремчука называют "золотым голосом Украины", "певцом от Бога" и благодарят за возможность услышать его исполнение. Многие признаются, что от видео у них "мурашки по коже", а его голос называют "медом для ушей" и одним из лучших в истории украинской эстрады.