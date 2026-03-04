Забудьте о солнечных панелях: какая новая технология может их заменить

Плоские солнечные панели могут отойти в прошлое. Ученые из Корнельского университета разработали гибкий материал HelioSkin, который превращает стены и фасады зданий в источник энергии.

Новая технология легко адаптируется к любой поверхности, пишет ecoportal.net.

Какая технология может заменить солнечные панели?

Благодаря технологии HelioSkin исчезает потребность в массивных металлических рамах, ведь их роль берет на себя само здание. Новый материал способен превратить любую поверхность на солнечную панель.

Это многослойное фотоэлектрическое покрытие, напоминающее ткань. Оно достаточно гибкое, чтобы принять форму и структуру объекта, на который его наносят. HelioSkin можно просто закрепить или приклеить к различным типам поверхностей.

Однако наибольшую выгоду могут получить города, где фасады жилых домов, предприятий, торговых и бизнес-центров могут превратиться в электростанции. При этом внешний вид сооружений практически не изменится.

Впрочем, технология имеет и свои ограничения. Она генерирует меньше электроэнергии на квадратный метр, чем традиционные панели, установленные под оптимальным углом. Однако это компенсируется значительно большей площадью покрытия.

Те части зданий, которые ранее не использовались для установки солнечных батарей, теперь могут стать полноценными энергогенерирующими поверхностями.

Первые образцы HelioSkin были слишком уязвимыми к деформациям, они хорошо поглощали свет, но быстро изнашивались. Впоследствии разработчикам удалось существенно доработать материал и повысить его прочность.

Из-за какой детали солнечные панели массово выходят из строя?

Как сообщает издание Oil Price, массовые сбои в работе солнечных панелей все чаще связывают с клеевой пленкой, которой скрепляют фотоэлементы. Речь идет прежде всего об этиленвинилацетате (EVA). Под воздействием тепла и влаги материал разрушается и выделяет уксусную кислоту.

Она вызывает коррозию серебряных контактов, потемнение поверхности и снижение пропускания света. В итоге панели теряют мощность уже через 8 – 12 лет вместо рассчитанных 25.

Сегодня EVA используют примерно в 65% солнечных модулей. Преждевременный выход из строя такой пленки на электростанции мощностью 100 МВт означает не только расходы на замену материалов, но и значительные потери недовыработанной электроэнергии.

Альтернативой считают полиолефиновые эластомеры (POE) и многослойные решения EPE (сочетание EVA и POE). Они устойчивы к влаге и не выделяют кислоту, однако стоят дороже.

Переход к более современным материалам становится особенно важным из-за распространения двусторонних модулей и N-типа (TOPCon), которые требуют большей прозрачности и лучшей защиты от влаги. Без обновления материалов долговечность и эффективность солнечной генерации будет оставаться под угрозой.

