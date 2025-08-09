6 августа и 9 августа 1945 года ВВС США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки, таким образом дав старт ядерной эре в истории планеты.

24 Канал, в рамках традиционной рубрики История дня, напоминает о тех трагических событиях и объясняет, почему японские города на самом деле были обречены.

Начало ядерной эры: что произошло в Хиросиме и Нагасаки?

6 августа 1945 года по приказу президента США Гарри Трумэна американские ВВС осуществили ядерную бомбардировку Японии. Первому удару подверглась Хиросима. На древний японский город была сброшена урановая бомба мощностью около 15 килотонн в тротиловом эквиваленте. Американские летчики иронично называли ее "Малыш".

Тогда одномоментно погибли около 70 тысяч человек, впоследствии еще столько же погибли в результате ранений и лучевой болезни, получив смертельные дозы радиации. Сам город был почти уничтожен.

Через три дня плутониевая бомба мощностью в 21 килотонну под названием "Толстяк" полетела на головы жителей "Нагасаки".

Обратите внимание! По оценкам ученых, мощность взрыва на ЧАЭС в апреле 1986 года могла составлять 75 килотонн в тротиловом эквиваленте, но самым страшным было не это, а высвобождение в воздух значительного количества радиоактивных веществ, что было в несколько сотен раз больше того, что произошло в Хиросиме.

Непосредственно в результате взрыва погибли 73 тысячи человек, при чем часть просто растворилась от сверхвысоких температур (до 4 000 градусов по шкале Цельсия) – и эти жертвы вошли в печальную статистику, как и те, кто пропал без вести. В последующие недели от ран и облучения погибли еще 35 тысяч. Те люди, что выжили, получили страшные ожоги, подверглись действию проникающей радиации или пострадали от ударной волны.

Были убиты и пропали без вести более 73 тысяч человек, позже от облучения и ранений умерли еще 35 тысяч человек.

Более 50% пострадавших были поражены ожогами, до 30% получили повреждения от ударной волны, 20% подверглись действию проникающей радиации.

Пожары уничтожили большую часть жилых домов и спровоцировали гуманитарную катастрофу.



Ядерные "грибы" после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки / Архивные фото

Как в Хиросиме, так и в Нагасаки большинство жертв составляли гражданские.

Хиросима считалась военной базой, где были размещены 43 тысячи военных. В частности, в городе базировалась штаб-квартира Второго командования императорской армии под руководством фельдмаршала Сюнроку Хата. Он на время бомбардировки был в городе и чудом выжил.



Общее количество населения почти 285 тысяч человек, и несмотря на то, что целями американских пилотов были стратегические объекты – армейские склады, заводы и порты, – ударная волна и радиация были настолько мощными, что количество жертв просто не могло быть другим.

Почему Япония не капитулировала даже после Хиросимы и Нагасаки?

Несмотря на распространенное мнение император после этих страшных бомбардировок не пошел на капитуляцию. Потеря нескольких сотен тысяч подданных, которые погибли в огне Хиросимы и Нагасаки, а также гибель около 100 тысяч японцев в результате бомбардировки американцами Токио, в марте 1945 года, не остановила императора Хирохито и его окружение, которое стремилось воевать до последнего японца.



Император Хирохито (центр нижнего ряда) с экипажем боевого корабля Мусаси / Фото Wikimedia

26 июля 1945 года (через 10 дней после первых ядерных испытаний и в разгар Потсдамской конференции) президент США выдвинул Японии ультиматум о капитуляции, пообещав в случае отказа "немедленным и полным уничтожением". При этом там не упоминалось ядерное оружие, но намек был понятен. Япония его проигнорировала надменным молчанием. То же самое произошло после Хиросимы.

Чтобы убедить императора, а точнее его министров и генералов, понадобилось вторжение Красной Армии (кстати, оно произошло с формальным нарушением международного права и односторонней денонсацией советско-японского пакта о ненападении).

8 августа СССР объявил Японии войну. На следующий день СССР начал боевые действия против японской Квантунской армии в Маньчжурии, которая тогда была сателлитом Японии.

9 августа полетела бомба на Нагасаки.

Только после недели ожесточенных боев в Маньчжурии и Корее и очень значительных потерь (более 80 тысяч убитыми и впоследствии – 600 тысяч пленными) император решил капитулировать. 15 августа он обратился к подданным по радио и объявил о капитуляции. При этом Квантунская армия еще минимум неделю продолжала сопротивление.



Император Хирохито / Фото из Библиотеки Конгресса США

Окончательно желание правителя было финализировано 2 сентября 1945 года на борту американского линкора "Миссури", где в присутствии представителей антигитлеровской коалиции министр иностранных дел Японии Мамору Сигемицу от имени императора Хирохито подписал Акт о капитуляции Японии.

Кстати, с советской стороны его подписывал украинский генерал Кузьма Деревянко, а ручка, которой он подписал исторический документ, хранится в краеведческом музее в его родной Умани (он родился в селе Косеновка Уманского района).



Генерал-лейтенант Деревянко подписывает Акт о капитуляции Японии / Архивное фото

Можно ли было избежать ядерной бомбардировки?

История не имеет условного способа и сейчас трудно об этом рассуждать и лезть в головы Трумэна и его советников. Аргументы "за" и "против" действительно есть, но большинство из категории "против" основаны на ретроспективных оценках, которых у американского руководства в августе 1945 года не могло быть.

Во-первых, американцы на собственной шкуре узнали об ожесточенности японского сопротивления – увидели кровавые банзай-атаки на Иводзиме, Окинаве и других островах, где соперник сражался буквально до последнего японца.

Также американцы были напуганы самоубийственными налетами пилотов-камикадзе. Причем сопротивление росло по мере приближения морских пехотинцев к основной части Японии. США оказались перед перспективой боев за каждый дом и соответственно чрезмерных потерь.

В этой ситуации ядерная бомбардировка выглядела в глазах американского командования вполне рациональной альтернативой. Ведь если бы у США не было бомбы, война (по планам командования) растянулась бы до весны 1946 года, и это бы принесло американцам значительно большие потери – как человеческие, так и финансовые, потому что война это очень дорого.



То есть в то время в Вашингтоне считали ядерную бомбардировку Японии экономически обоснованным шагом, потому что война против Японии совокупно стоила сотни миллиардов долларов, тогда как на Манхэттенский проект потратили "только" 2.

Во-вторых, особых причин сочувствовать японцам у американцев не было. Пресса и пропаганда позаботились, чтобы о нападении на Перл-Харбор никто не забыл и в ненависти к врагу черпал мотивацию. Пропаганда превратила японцев в общественном сознании в монстров, которых почетно убить и, например, прислать любимой или семье отрубленную голову японца как трофей. После нескольких лет такой накачки и огромных потерь армии США в боях на Тихом океане ни о каких гуманизмах речь уже не шла.

Кстати, фото самолета и его пилота до марта 2025 года было на сайте Пентагона, но стало жертвой борьбы Дональда Трампа против "воук-культуры", ведь алгоритмы увидели в фото 1945 года пропаганду ЛГБТК+.



Самолет Enola Gay и его пилот стали жертвами борьбы Трампа за общественную мораль / Архивное фото с сайта Пентагона

В-третьих, это было первое боевое применение ядерного оружия. Оно произошло лишь через три недели после первого испытания, но во время которых бомбу не сбрасывали с самолета, а взрывали на металлической башне.

И тогда даже руководитель Манхэттенского проекта и "отец" атомной бомбы Роберт Оппенгеймер не до конца понимал, какой мощности и силы оружие он создал. То же касалось и военных – те горели желанием проверить новое оружие против врага и нанести ему как можно больший урон.

Наконец, в-четвертых, руководство США в лице президента Трумэна и его окружения уже предчувствовало новую опасность в лице владельца крупнейшей в то время армии – СССР и Сталина. Ядерное оружие могло стать очень неплохим аргументом против миллионов советских воинов и десятков тысяч самолетов и танков, которых бы мало что удерживало к вояжу в сторону Ла-Манша, если бы не было силы, которая эту армаду могла бы сдержать.

Проблема была лишь в том, что необходимо было показать, что, как сказал бы Трамп, "имеют карты на руках", ведь без наглядной демонстрации все угрозы бы напоминали сообщения из телеграм-канала Дмитрия Медведева. В этой ситуации взрывов на полигонах в США было недостаточно, как и взрывов где-то в безлюдном месте в Японии, как предлагали ученые. Их предложение было отклонено.

Учитывая все это, надо признать, что Хиросима была обречена. А вот Нагасаки – не совсем. Она не была начальной целью бомбы. Сначала это была промышленная зона Кокура, но была плохая видимость, поэтому пилота майора Чарльза Суини попросили выбрать другую удобную цель на выбор. Тот выбрал соседний Нагасаки, а Кокуру спасло чудо и в Японии старые люди до сих пор говорят: "Повезло, как Кокуре".

Но сути это не меняет – на Японию должны были упасть ядерные бомбы (американцы выбирали между Хиросимой, Кокурой, Йокогамой, Ниигатой и Киото). Потому что император Японии, который после поражения Гитлера оказался один на один против коалиции крупнейших армий мира, не желал капитулировать, отклонил под давлением правительства ультиматумы (даже после удара по Хиросиме) и хотел дальше продолжать самоубийственное сопротивление, а в США не было никаких моральных возражений, а только любопытство и жажда мести Японии.

Все это и открыло двери в новую эру – ядерную, в которой сейчас мы все с вами живем. Хорошо это или плохо – вопрос дискуссионный.

Возможно, если бы у США и СССР не было ядерного оружия, нас бы ждала новая мировая война с миллионами или даже десятками миллионов жертв. Возможно, соблазн применить ядерное оружие пересилит страх от потенциальных последствий и когда-то какой-то безумец с ядерной кнопкой все-таки это сделает. И это также приведет к миллионным жертвам. Как это будет и как закончится – мы не знаем, нам известно лишь, что ящик Пандоры открыли 6 и 9 августа 1945 года.