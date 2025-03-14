Что слушали украинцы 25 лет назад: хиты 2000 года: хиты 2000 года

Ежегодно украинская музыка обогащается новыми хитами, а некоторые из них и с годами не теряют популярности. Например, некоторые хиты 2000 года и через 25 лет все еще популярны.

Для многих старые песни – это ностальгия по беззаботным временам. 24 Канал собрал подборку самых популярных украинских песен 2000 года.

Интересно В Tik Tok вирусит песня Anxiety: что с ней не так и почему она популяризирует "русский мир"

Хиты 2000 года

Вторая половина 90-х и начало 00-х – это время, когда появились культовые хиты не менее культовой группы Океан Эльзы. В 2000 году группа разорвала украинские чарты песней "Відпусти".

Океан Эльзы – "Відпусти": смотрите видео

Украинский рок имеет немало действительно ярких представителей. В том числе и группа Друга Рика. В 2000 году они выпустили для многих любимую песню "Там, де ти".

Друга Ріка – "Там, де ти": смотрите видео

А под что танцевали в клубах медленные танцы 25 лет назад? Один из самых популярных певцов в Украине того времени, Александр Пономарев, в 2000 году выпустил альбом "Она", в который вошла и песня "Почему-то так горько плакала она", которая стала самой популярной из этого альбома.

Александр Пономарев – "Чомусь так гірко плакала вона": смотрите видео

Это лишь тройка самых популярных украиноязычных песен 2000 года, однако украинские исполнители как и тогда, так и сейчас радуют своих фанов новыми хитами под разное настроение.