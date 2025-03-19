Этим песням уже 20 лет: самые известные украинские хиты 2005 года

Украинская музыка постоянно развивается и меняется, однако некоторые песни навсегда входят в историю шоубизнеса и не теряют популярности с годами. И спустя 20 лет их все еще знают и помнят.

В 2005 году после Оранжевой революции в украинском шоубизнесе произошел настоящий подъем, поэтому и появилось немало культовых хитов. А какие именно – рассказывает 24 Канал.

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Хиты 2005 года

Группа СКАЙ, которая на тот момент уже существовала 4 года, выпустила в 2005 году один из своих самых знаковых хитов – песню, которую до сих пор многие люди знают и слушают и под которую танцевали не один медленный танец.

СКАЙ – "Тебя это может убить": смотрите видео

Кроме того, еще одна культовая песня появилась тогда и у группы Океан Эльзы, которая была актуальной и тогда, и остается такой сейчас, а текст на память знает чуть ли не каждый.

Океан Эльзы – "Без бою": смотрите видео

Группа ТНМК в 2005 году разорвала чарты своим чувственным треком, который до сих пор вызывает у кого-то ностальгию, а у кого-то восхищение. И эта песня остается одной из культовых в истории группы.

ТНМК – "Гранулы": смотрите видео

Ну 00-х чрезвычайно популярной была певица Lama, которая в 2005 году разорвала все украинские чарты своим новым треком.

Lama – "Так надо": смотрите видео

Хмельницкая группа Мотор'ролла за время своего существования создала немало песен и выпустила несколько альбомов, однако самая известная песня появилась именно в 2005 году.

Мотор'ролла – "8-й цвет": смотрите видео