Не Проскуров: каким было первое название города Хмельницкий

Город Хмельницкий является центром одноименной области на Западе Украины, однако свое современное название получил во время празднования 300-летия Переяславской рады в СССР. До этого город назывался иначе.

До переименования в 1954 году Хмельницкий назывался Проскуров. Однако и это не первое название города. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на портал Vsim.

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Какое название имел Хмельницкий с момента основания?

Первое письменное упоминание о современном городе Хмельницкий датировано 1431 годом в документе, которым польский король Владислав II передавал своей шляхте во владение земли Подолья включая небольшое поселение Плоскировцы.

Во времена короля Владислава III поселение в официальных документах называли Плоскиров. И именно это название относительно города использовали вплоть до раздела Речи Посполитой, после которого Подолье оказалось под властью Российской империи. В 1795 году россияне образовали Подольскую губернию, а один из уездных центров назвали Проскуров. Однако ни одного документа о переименовании города не сохранилось. Поэтому неизвестно, было ли официальное переименование, или такое изменение названия было случайностью.



Древний Хмельницкий / Фото ХГС

Свое нынешнее название Хмельницкий получил 16 января 1954 года. Интересно, что Проскуров был центром Каменец-Подольской области с 1941 года, однако область переименовали только после переименования города в 1954 году.