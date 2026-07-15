Поймал 160-килограммовую акулу: это и другие увлечения Коцюбинского, о которых не рассказывали в школе

У Михаила Коцюбинского была чрезвычайно насыщенная жизнь. Он не только любил путешествовать, но и имел немало интересных увлечений, которые, безусловно, заслуживают внимания.

В новом проекте "Не из книг" 24 Канал совместно с сотрудниками музеев и биографами будет делиться с вами малоизвестными фактами об украинских писателях и художниках. На этот раз вместе с командой Музея Михаила Коцюбинского в Виннице мы расскажем вам об интересных и несколько необычных увлечениях автора, чем он занимался в свободное время и что еще делал во время своих путешествий за границей.

Любил музыку и коллекционировал насекомых

Михаил Коцюбинский не только посетил более 50 городов за свою короткую жизнь. У него также было немало увлечений, некоторые из которых могут показаться вам довольно странными. Но начнем с простого – с музыки. Как рассказали в музее, автор "Теней забытых предков" вел активную и насыщенную жизнь, а также очень любил музыку. Поэтому он не упускал ни одного случая приобщиться к этому виду искусства.

Собственно, его интересовали вопросы музыкального творчества, а среди его друзей были композиторы. У Михаила Коцюбинского можно было услышать музыку разных жанров на его знаменитых литературных вечерах. Более того, частыми гостями в его доме были деятели искусства, в частности композитор Николай Лысенко.

Увлекался Михаил Коцюбинский также коллекционированием насекомых, ведь у него была особая любовь к природе. Сотрудники музея рассказали, что писатель собирал бабочек и жуков вместе со своими детьми. Делали они это, внимательно наблюдая за красотой окружающего мира. Домашняя коллекция пополнялась также интересными экземплярами, которые автор "Intermezzo" привозил из путешествий, в частности, из Италии.



Вместе с детьми Михаил Коцюбинский собирал бабочек и жуков / Фото kuritafsheen77

Поймал 160-килограммовую акулу

Очень полюбилась писателю и рыбалка. Здесь он не только отдыхал, но и особым образом чувствовал единение с природой. Его дочь Ирина как-то вспоминала семейные походы на рыбу:

"А вот собираемся с папой и мамой на рыбалку… Отец показывал нам, как нужно насаживать на крючок наживку, как закидывать леску. Как следить за поплавком, как резким движением подсекать рыбу. Сам он все, что делал, делал хорошо, внимательно".

Во время путешествий удочку он не откладывал. Еще сильнее он полюбил рыбалку, когда находился на острове Капри. Ему тогда организовали большую морскую рыбалку, к которой привлекли местных рыбаков. Все они вытащили длинную леску, которую еще ночью забросили в море. Тогда перед писателем открылся удивительный подводный мир: и морские звезды, и летучая рыба, и угри, и другие существа, которых он раньше не видел.

Да-да, мы помним об акуле. Собственно, она и стала его самым большим трофеем. Просто представьте: лов этой немаленькой рыбы длился почти шесть часов, а весила она целых 160 килограммов. Вот как он описывал этот улов:

… такая огромная акула, что аж страшно стало. Это зверь, а не рыба. Мало нас не перевернула, бьет хвостом, раскрывает огромную белую пасть с тремя рядами больших зубов, в которую поместились бы две человеческие головы, и светится, и светит зеленым дьявольским глазом, страшным и звериным.



Рыбалка была одним из способов единения с природой / Фото freepik

Кроме того, Михаил Коцюбинский любил играть в "Бильбоке". Речь идет о популярной в начале ХХ века игре на ловкость. Задача игрока – поймать шарик на палочку или в чашку. Ирина Коцюбинская, дочь писателя, вспоминала, что ее отец с детским восторгом играл в "Бильбоке" вместе с молодым Павлом Тычиной. Автора "Теней незабытых предков" веселила неуклюжесть его молодого друга, но это не мешало ему получать огромное удовольствие от самой игры.