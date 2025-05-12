Искусственный интеллект развивается невероятно быстро. Часто мы слышим дискуссии о том, сможет ли он заменить человеческий труд или даже захватить мир.

Вопрос об этом решили задать самим чат-ботам. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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Что ответил ИИ

Вопрос задали чат-ботам ChatGPT, Claude, Gemini и Deepseek.

Вопрос был простой: "Каковы шансы, что ИИ захватит мир и поработит человечество? Правда ли, что это может произойти? Есть ли у ИИ такая цель?"

Ответы оказались разными по форме, но единодушными по смыслу: искусственный интеллект не имеет цели захватывать мир, потому что не имеет целей вообще.

ChatGPT отметил, что ИИ не имеет сознания, желаний или свободной воли. Это инструмент, который выполняет поставленные задачи – будь то генерация текста, или распознавание изображений. Идея, что ИИ может захотеть что-то самостоятельно – ошибочна: это не живое существо, а алгоритм. Однако, как добавил ChatGPT, опасность действительно существует, но она связана не с бунтом машин, а с человеческими ошибками в проектировании, чрезмерной автономией систем или злонамеренным использованием.

Другие боты высказали похожие мнения. Deepseek осторожно уточнил, что "пока" ИИ не имеет угрожающих намерений, намекая на то, что потенциально все зависит от дальнейшего развития.

Claude подчеркнул, что сценарии захвата мира машинами относятся к жанру научной фантастики, а не к реальному будущему, которое мы можем предсказать. Gemini, в свою очередь, логично напомнил, что ни один ИИ не существует автономно – он полностью зависит от энергии, инфраструктуры, серверов, интернета, то есть всего того, что контролирует человек.

Все боты признали, что риск потери контроля возможен, но только в случаях, когда ИИ действует по заданным целям без надлежащего регулирования. Например, если система получит задание "минимизировать выбросы углерода" без ограничений, она может принимать деструктивные меры – не из злых намерений, а из-за буквального выполнения команды. И именно здесь важно, чтобы разработчики четко формулировали цели, учитывали последствия и встраивали системы контроля.

Итак, по мнению современных искусственных интеллектов, страх перед тем, что машины поработят человечество, пока преувеличивается. Проблема не в ИИ как таковом, а в том, кто и как им управляет.

Искусственный интеллект Flynn стал студентом Университета прикладного искусства в Вене, пройдя конкурс на общих основаниях.