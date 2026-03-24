Никогда не хотела быть писательницей: кем на самом деле мечтала стать Леся Украинка и что ей помешало

В украинской истории немало интересных личностей, которые внесли свой вклад в развитие нашего государства. Впрочем, они также имели свои мечты и стремления.

Например, Леся Украинка никогда не хотела быть писательницей или поэтессой. Об этом говорится в видео на аккаунте Оксаны Николаевны.

Кем хотела стать Леся Украинка?

Леся Украинка или Лариса Косач родилась в семье Елены Пчилки, которая уже была известной писательницей. Интересно, что ее дочь не имела стремления повторить или превзойти мать.

Ее мечта была совсем другой – Леся Украинка хотела стать известной пианисткой. Она умела играть на фортепиано, однако так и не смогла реализовать свое стремление на профессиональном уровне. Причиной этого стала болезнь, которая значительно усложняла жизнь известной писательницы.

В 1833 году ей сделали операцию на левой руке и удалили часть кости, которую поразил туберкулез. После этого функция запястья была нарушена, поэтому она больше не могла играть на любимом инструменте.

Впоследствии она пережила еще несколько операций.

Чем болела Леся Украинка?

Леся Украинка заболела в 1881 году, а через два года ей диагностировали страшную болезнь – туберкулез костей, пишет Национальная библиотека Украины имени В. Вернадского. На момент диагностирования и первой операции ей было всего 12 лет.

Болезнь значительно усложняла ее жизнь, однако писательница жила ее ярко. Она получила домашнее, однако качественное образование, путешествовала, принимала активное участие в общественной жизни и продолжала писать свои произведения, которые стали классикой украинской литературы.

