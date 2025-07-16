Не просто поезд, а фотогалерея: Укрзализныця запускает очередной художественный проект

Укрзализныця активно приобщается к культурной жизни нашей страны. В частности, там запустить еще одну инициативу под названием "Художественный вагон".

Теперь будет курсировать поезд с фотогалереей Говарда Баффета. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

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Что это за поезд?

Поезд создали при поддержке Howard G. Buffett Foundation. Теперь он 4 месяца будет курсировать по разным городам Украины и посетит 63 вокзала. Внутри вагонов обустроена композиция. В трех вагонах – выставка снимков "Courage of a Nation".

Фото посвящены украинцам и нашей борьбе, несокрушимости. Автором фото является сам Говард Баффетт. Он успел задокументировать некоторые моменты военной жизни нации во время визитов в Украину.

Обратите внимание! Фонд Говарда Баффета с 2022 года, то есть с момента полномасштабного вторжения России в наше государство, поддерживает Украину. В частности, там выделили более 1 миллиарда долларов на поддержку усилий по восстановлению нашего государства и на другие нужды.

Концепцию выставки разработал лауреат Пулитцеровской премии Мухаммед Мухейсен.

Выставку можно посетить бесплатно с 18 по 20 июля возле железнодорожного вокзала станции Кропивницкий с 09:00 до 18:00 часов.

Выставка фото Говарда Баффета / Фото Кировоградской ОВА

К слову, Александр Усик появился с перевернутым флагом на рукаве перед боем с Даниэлем Дюбуа, что вызвало внимание фанатов. Существуют различные легенды о происхождении флага, но официально утвержденным является сине-желтый флаг, впервые появившийся во Львове в 1848 году.