Полтора года без солнца: какой год считается самым страшным в истории человечества

Почти 1 500 лет назад мир пережил самый страшный год в истории. По оценкам ученых, после сильного извержения вулкана небо над большей частью континентов было затянуто пеплом на 18 месяцев. Из-за этого температура резко упала и начались неурожаи.

Что произошло в 536 году нашей эры и почему этот год называют худшим в истории человечества, объясняют в History.

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В 536 году мир погрузился в темноту

По исследованиям историков, в 536 году значительная часть мира оказалась в полной темноте почти на 18 месяцев. Тогда темная пелена накрыла Европу, Ближний Восток и часть Азии, из-за того что солнце утратило свою привычную яркость.

Причиной такой катастрофы стало масштабное извержение вулкана. Это произошло в Исландии после извержения вулкана, пепел которого распространился по всему Северному полушарию, писали в журнале Antiquity.

Из-за этого температура резко упала, начались неурожаи, а впоследствии и голод. Об этих странных явлениях писали и очевидцы, в частности византийский историк Прокопий. Он писал, что солнце "давало свет без яркости, подобно луне".

А римский государственный деятель Кассиодор жаловался, что люди могли видеть свои тени даже в полдень. Кроме того, по его словам, солнце имело необычный голубой оттенок, а времена года перепутались между собой.

Интересно, что такие описания долгое время считались преувеличениями, но в конце 20 века ученые исследовали годичные кольца деревьев и нашли доказательства резкого похолодания в этот период.

Поэтому оценки свидетельствовали о том, что температура в регионах Европы и Азии упала настолько, что в Китае даже фиксировали летний снег, а летом температура была на 35–37 градусов по Фаренгейту ниже (то есть примерно на 20 градусов ниже обычных показателей).

Именно поэтому историк Гарвардского университета Майкл Маккормик назвал 536 год "началом одного из худших периодов для жизни людей, если не худшим годом вообще".