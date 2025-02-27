"Игра престолов" спасла ее от проституции: впечатляющая история одной из актрис сериала
Одна из актрис "Игры престолов" Жозефина Гиллан до съемок в сериале занималась проституцией. Полученная роль помогла ей навсегда покончить с этим занятием.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Metro.
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Как "Игра престолов" спасла актрису от проституции
Гиллан поделилась, что исполнение роли в сериале "Игра престолов" помогло ей прекратить торговать своим телом.
"Игра престолов" спасла меня от жизни в проституции и сделала меня более сильным человеком,
– рассказывает актриса.
Жозефина Гиллан / Фото из открытых источников
Гиллан рассказала, что до участия в сериале работала проституткой и снималась в порнофильмах под псевдонимом Софи О'Брайен. Однако все изменилось, когда однажды она наткнулась на объявление о наборе актрис в киноиндустрию.
Среди главных требований были естественная грудь, отсутствие татуировок и готовность к съемкам обнаженной. Гиллан без колебаний откликнулась и прислала свое фото.
Проститутка, которую сыграла Жозефина Гиллан / Кадр из сериала
Впервые она появилась в "Игре престолов" во втором сезоне как проститутка-новичок. Позже ее персонаж появлялся в третьем, четвертом, пятом, шестом и седьмом сезонах.