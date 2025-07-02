Сеть захватил милый тренд из "Игры в кальмара-3": как пары проверяют свои отношения

Недавно вышел новый сезон "Игра в кальмара". В сети распространяют новый тренд, где пары повторяют действия актеров и проверяют игру, в которую играли персонажи.

Они проверяют, смог бы парень спасти девушку во время прыжков, если бы у нее была повреждена нога. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео в ТикТок.

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В чем смысл тренда

Эти видео набирают очень много просмотров и предпочтений от пользователей. Игроки должны были перепрыгивать через препятствие, которое двигалось.

Зато в паре парень берет девушку на плечи и пытается прыгать вместе с героями, чтобы проверить, смогли бы они вместе пройти это испытание.

Сеть захватывает новый тренд: смотрите видео

Иногда парень сперва пробует якобы пройти это испытание сам, а следующим уровнем – с девушкой на плечах. Над героями сериала нависала смертельная опасность, но пары, к счастью, находятся в других условиях и пробуют повторить тренд у себя в квартирах.

Пары пытаются повторить сцену: смотрите видео

Очень разные люди повторяют этот тренд из любопытства, смогли бы они пережить то, что и герои популярного сериала.

Получится ли повторить тренд: смотрите видео

Эти видео действительно набирают колоссальное количество просмотров. Это свидетельствует о том, что аудитория оценила новый сезон "Игры в кальмара".

К слову, третий сезон сериала "Игра в кальмара" черпает вдохновение из образов Дональда Трампа и Илона Маска, которые повлияли на создание новых антагонистов. В новом сезоне VIP-персонажи, которые ранее были пассивными, теперь принимают активное участие в играх, вдохновленные поведением Маска и Трампа.