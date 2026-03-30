Это ваша "суперсила": если у вас есть хотя бы одно из этих качеств – ИИ вас не заменит

Искусственный интеллект уже активно вливает на рынок труда, но есть навыки, которые он до сих пор не может заменить. Эксперт по лидерству объяснил, что сегодня именно эмоциональный интеллект становится "редкой суперсилой".

О том, какие навыки ИИ не в состоянии заменить, пишет CNBC.

Людей с какими качествами ИИ не способен заменить?

Несмотря на стремительное развитие искусственного интеллекта некоторые функции до сих пор остаются чисто человеческими. В частности, речь идет о способности строить доверие, уменьшать напряжение в коллективе и создавать ощущение, что каждого слышат и ценят.

На этом акцентирует и эксперт по лидерству, который имеет опыт в различных сферах – от науки и права до управления персоналом и бизнес-консалтинга. По его словам, в условиях стремительного распространения ИИ эмоциональный интеллект становится "редкой суперсилой", особенно в профессиональной среде.

Эмоциональный интеллект сегодня является "суперсилой" / Фото Unsplash

Специалист выделяет четыре ключевых признака его наличия:

Вы формируете ощущение безопасности для других

Люди с высоким эмоциональным интеллектом создают атмосферу, в которой коллеги могут открыто высказываться. Речь идет не только о реакции на проблемы, но и готовности обсуждать сложности на ранних этапах.

Если команда не боится говорить откровенно и не чувствует необходимости себя сдерживать, это свидетельствует о высоком уровне эмоционального интеллекта лидера.

Вы делаете паузу перед ответом

Вместо импульсивной реакции эмоционально интеллектуальные люди дают себе время оценить ситуацию. Эту короткую задержку эксперт называет "профессиональной паузой". Она помогает отделить эмоции от решений.

Есть несколько признаков, которые указывают на наличие эмоционального интеллекта / Фото Unsplash

После этого важно задать уточняющие вопросы, чтобы лучше понять ситуацию и потребности собеседника.

Вы способны действовать в условиях напряжения

Во время конфликтов люди часто впадают в крайности: или избегают разговора, или обостряют ситуацию. Зато эмоционально зрелые личности сохраняют спокойствие и могут открыто обсуждать проблемы без разрушения доверия.

Вы мыслите критически даже при работе с ИИ

Хотя искусственный интеллект способен быстро анализировать большие объемы информации и предлагать решения, люди с развитым эмоциональным интеллектом не воспринимают их безоговорочно.

Не стоит во всем полагаться на ИИ / Фото Unsplash

Они оценивают, учтены ли все точки зрения, не хватает ли важных деталей и насколько ответы соответствуют реальным потребностям людей.

Эксперт также советует регулярно анализировать собственные действия. Например, в конце дня оценивать, что удалось хорошо, а где возникли трудности. Кроме этого, стоит обращаться за обратной связью к людям, которым доверяете, чтобы лучше понимать свои сильные стороны и зоны развития.

На какие профессии ИИ имеет наименьшее влияние сегодня?

Как сообщает Focus Online, по мнению нидерландского экономиста Йона ван Лоенена, искусственный интеллект может стать первой технологией, которая серьезно угрожает трудоустройству выпускников вузов.

Благодаря ИИ заменить могут каждого, кто целый день сидит за компьютером. Люди, которые работают руками, по словам ван Лоена, – "богачи будущего",

– отметил ван Лоенен в интервью журналу Knack.

Также в публикации названы десять профессий с лучшими перспективами в 2026 году:

руководитель операционной деятельности;

медицинские сестры;

педагогические работники;

менеджер по продажам;

учителя;

специалисты по административной работе;

социальные работники;

ИТ-менеджер;

эрготерапевты;

социальные педагоги.

