Люди потеряли последний козырь в рукаве: китайский ИИ победил пилотов в симуляции воздушных боев

Китайский искусственный интеллект "убил последнюю надежду" пилотов-людей на победу в воздушном бою. Новое исследование поставило последнее из преимуществ людей под угрозу.

Единственным преимуществом боевых пилотов над искусственным интеллектом была их непредсказуемость. Однако ИИ одолел людей, сообщает 24 Канал со ссылкой на myNEWS.

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ИИ удалось предсказать маневры людей

Исследователи из Китая заявили, что их система искусственного интеллекта успешно победила пилотов-людей в моделировании воздушных боев. ИИ удалось предсказать маневры людей с высокой точностью.

Новая технология использует инфракрасную визуализацию и интеллектуальное моделирование. Это позволяет прогнозировать движения противника по малейшим изменениям управляющих поверхностей самолета.

Система была разработана в Северо-Западном институте машиностроения и электротехники. Она использует модифицированную нейронную сеть YOLOv8, анализируя деформации на руле направления и высоты в реальном времени.

Полученные данные передаются в улучшенную сеть долговременной краткосрочной памяти (LSTM). Это позволяет предвидеть маневры еще до их завершения. Что интересно, этот метод показал десятикратное улучшение точности прогнозирования по сравнению с предыдущими системами.

Во время тестов ИИ успешно справился с различными сложными сценариями воздушных боев. В частности с маневрами уклонения от огня и резкими изменениями высоты. В одном из испытаний пилот выполнял резкий подъем после сброса боеприпасов на низкой высоте, однако ИИ мгновенно предсказал этот ход и лишил пилота шансов на уклонение.