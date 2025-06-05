Возраст мистических свитков Мертвого моря установили с помощью ИИ

В середине прошлого века археологи обнаружили на Ближнем Востоке древние манускрипты. До сих пор было принято считать, что они были созданы между III веком до нашей эры и II веком нашей эры. Однако погрешность слишком велика.

Для того, чтобы лучше исследовать эти свитки, ученые из Гронингенского университета создали новую модель искусственного интеллекта, которую назвали "Енохом". Как "Енох" помог в исследовании – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.

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Как "Енох" меняет правила игры

"Енох" стал первой в мире системой, которая способна датировать еврейские и арамейские рукописи исключительно по стилю письма. Обучали систему с помощью нейронной сети BiNet, которая распознает тончайшие нюансы почерка.

Мы впервые смогли доказать, что два библейских фрагмента действительно могут происходить из времени их авторов. Это открывает совершенно новые горизонты для понимания происхождения Библии,

– говорят исследователи.



Свитки Мертвого моря / Фото РИСУ

Команда с помощью "Еноха" проанализировала 135 фрагментов Свитков Мертвого моря. Некоторые из них оказались значительно старше, чем ранее считали историки. Речь идет о том, что они относятся ко временам, когда жили библейские персонажи. Погрешность системы составляет плюс-минус 30 лет. Для сравнения, радиоуглеродный анализ дает погрешность 250 лет.

Исследователи убеждены, что "Енох" является прорывом не только для библейской археологии, ведь он может помочь в исследовании и датировке других фрагментов, вокруг которых сейчас идут споры.