Сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

Смотрите также Это приведет вас к успеху: миллиардер дал ценный совет

Какой процент женщин может вытеснить ИИ на рынке труда

Аналитики отмечают, что искусственный интеллект значительно чаще автоматизирует те виды деятельности, которые традиционно считаются "женскими". Согласно данным, в странах с высоким уровнем доходов риск автоматизации составляет около 10% рабочих мест, где заняты женщины, тогда как среди мужчин эта доля составляет лишь 3,5%.

ИИ может вытеснить значительное количество женщин на рынке труда / Фото Unsplash

Наибольший гендерный разрыв наблюдается в странах Европы и Центральной Азии, где 39% женских профессий могут быть заменены ИИ, по сравнению с 26% мужских. Это свидетельствует о том, что внедрение новейших технологий может только усилить существующее неравенство на рынке труда.

Какие профессии может заменить ИИ в первую очередь

Самыми уязвимыми являются офисные работники – это, в частности, бухгалтеры, операторы по обработке данных, а также специалисты, работающие с цифровым контентом и программированием. Все потому, что эти виды деятельности проще всего передать алгоритмам и нейросети.

Легче всего ИИ заменить офисных работников / Фото Unsplash

Сегодня искусственный интеллект выполняет задачи, которые до недавнего времени считались исключительно человеческими: создание текстов, модерация контента, обработка статистики, аналитика и даже некоторые формы управленческой деятельности. Однако эксперты подчеркивают: речь идет не о полном исчезновении профессий, а скорее об их глубокой трансформации.

Также аналитики отмечают, что ИИ не способен полноценно заменить человеческие навыки вроде критического мышления, принятия решений, эмпатии и живого межличностного взаимодействия. Именно эти умения могут стать ключевыми для работников в будущем.

К слову, есть одна профессия, которую точно не сможет заменить ИИ в ближайшее время. Ее особенность в том, что для нее не нужно образование, ее легко освоить и она прибыльная.