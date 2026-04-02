Теперь ИИ есть и в телеграмме: украинцы делятся "профессиональными" текстами, которые смешат до слез

В телеграмме вышло новое обновление с функциями искусственного интеллекта, которые позволяют генерировать тексты прямо в чатах. Украинцы уже массово делятся такими сообщениями на платформе тредс, и большинство из них звучат настолько странно, что это вызывает смех.

Если раньше мы лишь иногда встречали сгенерированный искусственным интеллектом текст в сообщениях и чатах, то теперь это станет значительно чаще. 31 марта вышло обновление в телеграмме, которое добавило много новых функций, в частности генерацию текстов с помощью ИИ.

Какие обновления теперь есть в телеграмме?

Среди главных новинок – это встроенный ИИ-редактор, позволяющий переводить, переписывать и исправлять тексты буквально за несколько прикосновений, рассказывается на официальной странице Telegram. Также значительно расширили возможности опросов: теперь к ним можно добавлять медиа, устанавливать таймер, предлагать собственные варианты ответов и даже видеть, кто как проголосовал.

Кроме этого, в приложении появилась поддержка "живых" фото на различных платформах. Еще одна важная новинка – это возможность создавать и управлять ботами без навыков программирования: теперь боты могут даже запускать другие боты.

Для пользователей iOS добавили удобный сканер документов, который автоматически обрезает изображения и сохраняет их в формате PDF. Кроме того, телеграмм ввел предупреждения о неофициальных приложениях, чтобы повысить безопасность пользователей и сделать общение более прозрачным.

Как украинцы реагируют на обновления, в частности ИИ-редактор?

Как бы стремительно ни развивались технологии, сгенерированный искусственным интеллектом текст все равно легко узнать. На платформе тредс украинцы делятся такими сообщениями, и большинство из них вызывает смех. Варианты ИИ настолько забавные, что каждый новый получается еще лучше предыдущего.

Украинцы поделились фотографиями ИИ-редактора / фото из сети

Что генерирует ИИ-редактор / фото из сети

Есть разные стили написания текста / фото из сети

