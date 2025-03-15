Как назвать ребенка, чтобы он стал успешным: исследователи составили перечень лучших имен

Оказалось, что успешность человека может зависеть не только от его навыков и трудолюбия. Существует перечень имен людей, которые "обречены быть богатыми" или высокоэффективными инвесторами.

Исследование провела платформа eToro, сообщает 24 Канал со ссылкой на Your Tango. Интересное исследование показало, что наиболее финансово успешным именем для мальчиков является Андрей, а для девочек – Анна.

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Лучшими именами являются Андрей и Анна

Для исследования инвестиционная платформа eToro проанализировала свою базу данных из 12 миллионов пользователей и выделила имена, которые показали лучшие и худшие результаты с точки зрения инвестиций за последний год.

Кроме Андрея, пятерку лучших имен для мальчиков с точки зрения инвестиционной привлекательности составили Сэм, Алекс, Кристофер и Даррен. Для девочек за именем Анна следуют имена Мария, Лаура, Хелен и Сара.

Исследование также определило худшие имена для успешного инвестирования. Результаты исследования советуют "держаться подальше" от этих имен для мальчиков: Али, Роб, Дэн, Крис и Доминик .

Аналогично, худшие имена для девочек-инвесторов – Карен, Клэр, Лиза, Дженнифер и Рейчел.

В 2012 году исследователи пришли к выводу, что люди с легкими для произношения именами чаще получают повышение и обычно занимают руководящие должности. Другое исследование, проведенное в 2008 году, показало, что люди с более традиционными именами имеют больше шансов быть нанятыми на работу, чем те, кто имеет необычные имена.

Ранее ученые исследовали, как воспитать хорошо адаптированных, финансово успешных детей. Исследование показало, что когнитивный контроль является сильным предиктором финансового успеха детей.