В метро Киева можно увидеть животных времен динозавров: как их найти

Метро Киева – это не только важная транспортная система, но и уникальный объект с богатой историей. Столичное метро имеет уникальный дизайн, а некоторые станции считаются самыми красивыми в мире.

Интерьер станции "Золотые ворота" украшен мозаикой, которая изображает мотивы Киевской Руси, пишет 24 Канал. Этот стиль делает ее не только транспортным узлом, но и настоящим произведением искусства.

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На каких станциях метро следует искать животных

Метро Киева скрывает немало тайн. В частности, существуют слухи о "секретных" тоннелях, которые якобы были построены в советские времена.

Однако есть еще кое-что, что позволяет не то, что прикоснуться к истории, а вернуться назад в прошлое – в Мезозойскую эру. Интересные факты о столичном метро рассказывает фанат и популяризатор науки "Профессор Розумака".

Если спуститься на станцию "Университет", то можно увидеть животных времен динозавров. Дело в том, что 300 миллионов лет назад горы Кавказа, Альп, Памира Гималаев и Карпат были дном доисторического океана Тетис.

В метро Киева можно увидеть животных времен динозавров: смотрите видео

На территории Украины плавали гигантские акулы, причудливые рыбы, древние моллюски. Сейчас об этом свидетельствуют остатки окаменелых существ.

На Закарпатье есть залежи мрамора с остатками древних моллюсков. Плитку именно из этого мрамора использовали для облицовки, в частности и станций метро.

Если рассматривать узор, то можно увидеть отпечатки аммонитов – прародителей современник осьминогов и кальмаров. Также есть остатки белемнитов – еще одних вымерших моллюсков. Аммониты можно найти на многих станциях, а на "Печерской" полно стеблей ископаемых морских лилий.