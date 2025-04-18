Искусственный интеллект меняет правила игры: как молодежь готовится к будущему в ІТ

11 апреля Львов превратился в главную точку притяжения для молодежи, мечтающей о карьере в ІТ. Именно здесь состоялся IT Future Fest 2025 - самое масштабное образовательное событие года, которое собрало около 7 000 участников, из которых более 3 000 участников вживую: школьников, студентов, преподавателей и ІТ-профессионалов.

Нынешнее событие стало площадкой не только для знакомства с ИТ-компаниями, но и для более глубокого понимания того, как искусственный интеллект меняет сферу ИТ, рынок труда и подходы к профессиональному развитию, передает 24 Канал.

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От идеи до прототипа: как ИИ формирует новую реальность

Одной из ключевых тем фестиваля стал искусственный интеллект. На главной сцене выступил Олег Пономарев, CTO компании It-Jim. Он отметил, что ИИ уже сейчас меняет современный технологический ландшафт, ведь еженедельно чат GPT используют 400 миллионов активных пользователей, а в 2024 году инвестиции в генеративный ИИ составили $56 миллиардов. Кроме того, согласно данным McKinsey, 76% опрошенных применяют ИИ хотя бы для одной бизнес-задачи.

Искусственный интеллект – это очень непростая отрасль, где постоянно что-то меняется. Поэтому нам важно, чтобы молодые люди шли учиться на специальности, где изучают математику, ИИ, нейронные сети, ведь молодые специалисты с новыми подходами – очень важны для развития в этой области. Поэтому такие события очень знаковые для нашей компании. Ведь мы можем встретиться, поговорить, услышать и увидеть друг друга, откалиброваться и найти будущих сотрудников,

– отметил он.



Собралось много участников / Фото, предоставлено 24 Каналу

Образование, отвечающее вызовам времени

Среди спикеров панельной дискуссии "Старт карьеры в ІТ" прозвучали важные акценты. Head of L&D office в компании Eleks Александра Мокий отметила важность развития soft skills:

"Учась на технических специальностях, вы концентрируетесь на хард скиллах. Но если вы не сможете продать решение клиенту и команде, то вся ваша работа будет напрасной. Именно поэтому многие компании все больше и больше обращают внимание на софт скиллы при найме".

Она также подчеркнула важность умения быстро принимать решения и мыслить на перспективу.



Там прозвучали важные мысли / Фото, предоставлено 24 Каналу

Мария Машковская, студентка программы "Интернет вещей" Львовской политехники, CEO & Co-founder стартапа Grainmolе поделилась собственным опытом, отметив, что университет дал много возможностей для развития. В том числе и доступ к различным конкурсам, однако, отмечает специалист, современное техническое образование должно пройти дальнейшую трансформацию, чтобы соответствовать вызовам и потребностям времени.

Практика, которая готовит к работе

В карьерной зоне участники имели возможность осмотреть стенды более 40 ИТ-компаний, пообщаться с их представителями, узнать больше о требованиях к начинающим специалистам и современных тенденциях на рынке, а также принять участие в интерактивах.

Очень полезно, что была возможность не просто посмотреть, но и пообщаться с представителями компаний – узнать больше об их работе и ожидания к работникам. Это реально помогает лучше понять, куда двигаться дальше,

– отметила Екатерина Шинкар, ученица 9 класса Солонковского лицея.



Возможность познакомиться с профессией / Фото, предоставлено 24 Каналу

"Мы приняли участие в событии, чтобы найти молодые таланты, ведь они всегда являются двигателем. Они приходят в компанию как свежая кровь, приносят новые технологии, новые идеи. У нас регулярно есть вакансии для молодых специалистов. Студенты технических вузов имеют хороший бэкграунд, они очень легко вливаются в команду, быстро прогрессируют и растут, и мы уже видим положительный эффект после закрытия таких позиций, команды будто оживают", – поделилась опытом Ольга Билык, HR-директор украинского офиса EveryMatrix.

Кроме того, на протяжении всего события действовали воркшоп-зоны. Акцент был сделан на практических навыках, необходимых для старта карьеры. Отдельное внимание уделили развитию коммуникации, адаптивности, умению работать в команде – всем тем чертам, что приобретают особое значение в условиях быстрых технологических изменений.

Событие дало не просто базовую информацию, а действительно ценные инсайты – актуальные темы, менторы с опытом и много практики,

– прокомментировал Юрий Новик, студент ВПУ №29.

Образование в действии: от AR к поиску себя

Представители ведущих украинских ЗВО, в частности НУ "Львовская политехника", не только представили специальности, охватывающие машинное обучение, computer vision, анализ больших данных, но и провели практический мастер-класс. Во время него участники могли собственноручно создать простые AR-объекты и интегрировать их в реальное пространство – именно на таких технологиях базируются маски в TikTok или игры вроде Pokemon GO. Кроме того, дискутировали о том, как адаптировать учебные программы к стремительным изменениям в технологиях.



Технологии постоянно развиваются / Фото, предоставлено 24 Каналу

В этом году в сотрудничестве с Львовским ИТ Кластером мы запускаем новую программу "Системы виртуальной реальности", на которой студенты смогут получить квалификацию в разработке систем виртуальной и дополненной реальности. Мы убеждены, что за этими направлениями будущее. Такие технологии применяются и в военном деле, и в учебных системах, и в медицине, и в развлекательных индустриях, – отметила Ульяна Марикуца, заведующая кафедрой СВР в НУ "Львовская политехника".

Кроме львовских вузов, на событии было представлено и столичное учреждение высшего образования – Киевский авиационный институт. Представители вуза представили разработки своих студентов, а также анонсировали открытие 2 новых образовательных программ в сотрудничестве с Львовским ИТ Кластером.

"КАИ – это первый в Украине defence tech университет. И мы хотим показать, что это не страшно, это полезно и важно для нашей страны и повышения обороноспособности. Кроме того, нам важно было донести будущим абитуриентам, что наш университет не только об авиации, мы обучаем специалистов в частности в сферах кибербезопасности, информационных технологий, робототехники и телекоммуникаций", – прокомментировала Алла Пинчук, инженер кафедры телекоммуникационных и радиоэлектронных систем в Киевском авиационном институте.



Молодежь заинтересована в технологиях / Фото, предоставлено 24 Каналу

Основные выводы: как технологии формируют будущее молодежи

IT Future Fest 2025 еще раз напомнил, насколько быстро меняется мир технологий и как важно быть к этому готовыми. События такого формата помогают молодежи лучше ориентироваться в новых тенденциях, понимать, какие навыки будут нужны завтра, и видеть больше возможностей для развития уже сегодня. Все это уже влияет на выбор молодежи и формирует новую ІТ-экосистему Украины.

В свою очередь, участие компаний в событии – это не просто поддержка образования, но и инвестиция в будущее нашего государства. Это возможность непосредственно взаимодействовать с талантливыми студентами и выпускниками, формировать положительный имидж работодателя и демонстрировать социальную ответственность через поддержку молодежи и развития технологического образования.

Кроме того, это уникальная возможность показать студентам и школьникам, что хорошие перспективы для обучения и карьеры есть именно в Украине, а не за рубежом. Ведь объединяя усилия, мы вместе можем развивать отрасль и способствовать восстановлению страны в будущем.