Их имена известны всему миру: 5 исторических личностей, которые могли никогда не существовать

Многие легендарные герои, чьи имена известны всему миру, воспринимаются как реальные исторические личности. Однако ученые до сих пор не могут окончательно подтвердить существование некоторых из них, а вокруг их происхождения ведутся многолетние споры.

Часть исследователей считает, что эти персонажи могли быть собирательными образами, героями народных преданий или даже полностью вымышленными. 24 Канал рассказывает о пяти знаменитых личностях, которые, возможно, никогда не существовали на самом деле.

Гомер

Имя Гомера неразрывно связано с эпическими поэмами "Илиада" и "Одиссея", однако историки до сих пор спорят не только о реальности описанных в них событий, но и о существовании самого автора. Согласно одной из самых распространенных теорий, легендарный древнегреческий поэт мог вообще не существовать или же не быть единственным автором этих произведений.

"Гомер и его проводник" / Картина Уильяма-Адольфа Бугро

О жизни Гомера почти не сохранилось достоверных сведений. Считается, что он жил в VII–VIII веках до нашей эры. Его описывают как слепого мужчину, родившегося на острове Хиос. В то же время даже эти факты остаются предметом дискуссий.

Именно отсутствие биографических сведений послужило основанием для предположений, что "Илиада" и "Одиссея" могли быть созданы несколькими авторами или составлены на основе устных преданий, передававшихся из поколения в поколение. По одной из версий, Гомер лишь систематизировал эти истории в единые поэмы, а по другой – его образ был вымышлен, чтобы приписать мифы одному автору.

Король Артур

Король Артур остается одним из самых известных героев британских легенд, однако многие историки сомневаются, что он был реальной исторической личностью. По преданию, Артур в V–VI веках возглавил борьбу британцев против саксов и одержал 12 побед над захватчиками.

Король Артур / Картина Чарльза Эрнеста Батлера

Впрочем, его имя не упоминается ни в одном из сохранившихся исторических источников, посвященных этим событиям. Подробное описание Артура появилось лишь в IX веке, а истории о королеве Гвиневере и рыцарях Круглого стола были изложены только в XII веке в труде Джеффри из Монмута "История королей Британии".

Несмотря на это, некоторые исследователи предполагают, что легенда могла быть основана на реальном человеке. Среди возможных прототипов называют Амбросия Аурелиана, короля Риотамуса или римского полководца Луция Артория Кастуса.

Сунь Цзы

Сунь Цзы традиционно считается автором трактата "Искусство войны", который и сегодня остается одним из самых известных произведений о военной стратегии. Считается, что книга была написана в IV или V веке до нашей эры, но ее советы до сих пор используют военные и руководители компаний.

Скульптура Сунь Цзы / Фото Wikipedia

В то же время исследователи не могут окончательно подтвердить, что Сунь Цзы действительно существовал. По одной из версий, "Искусство войны" могло быть сборником стратегических знаний, созданных разными людьми на протяжении веков, который впоследствии приписали одному автору.

Вильгельм Телль

Вильгельма Телля часто называют символом борьбы за независимость Швейцарии. Согласно легенде, в 1307 году он отказался снять шляпу в знак уважения к наместнику Габсбургов Альбрехту Гесслеру.

За это его заставили выстрелить в яблоко, положенное на голову его собственного сына, и Телль успешно справился с этим испытанием. В некоторых версиях легенды после этого он убивает Гесслера, а его поступок становится толчком к восстанию, которое в конечном итоге привело к созданию Швейцарской Конфедерации.

Памятник Вильгельму Теллю / Фото Wikipedia

Однако историки обращают внимание на ряд несоответствий. Самое древнее письменное упоминание об истории с яблоком датируется лишь 1470-ми годами – более чем через столетие после событий, которые оно описывает.

Кроме того, Теллю приписывали участие в подписании Рютльской присяги, однако в найденном тексте документа его подписи нет. Более того, сам документ датирован 1291 годом – на 16 лет раньше, чем, согласно легенде, Телль начал борьбу против Габсбургов.

Несмотря на сомнения относительно его исторического существования, Вильгельм Телль и сегодня остается одной из важнейших фигур швейцарского фольклора.

Робин Гуд

Робин Гуд – одна из самых известных фигур английского фольклора. Его традиционно изображают ловким лучником, живущим в Шервудском лесу; вместе с "Веселыми парнями" он грабит богатых и помогает бедным.

Робин Гуд / Иллюстрация Луиса Рида

Его история неоднократно становилась основой для экранизаций. Первые печатные упоминания о Робине Гуде датируются 1370-ми годами. С тех пор историки неоднократно пытались установить, кто мог стать прототипом легендарного разбойника.

Среди возможных кандидатов называли Роджера Годберда и Роберта Хода, однако убедительных доказательств в пользу ни одной из этих версий найдено не было. Именно поэтому большинство исследователей в настоящее время склоняются к мнению, что Робин Гуд с самого начала был лишь легендарным персонажем.