Частина дослідників вважає, що ці персонажі могли бути збірними образами, героями народних переказів або навіть повністю вигаданими. 24 Канал розповідає про 5 знаменитих постатей, які могли ніколи не існувати насправді.

Гомер

Ім'я Гомера нерозривно пов'язане з епічними поемами "Іліада" та "Одіссея", однак історики й досі сперечаються не лише про реальність описаних у них подій, а й про існування самого автора. Згідно з однією з найпоширеніших теорій, легендарний давньогрецький поет міг узагалі не існувати або ж не бути єдиним автором цих творів.

"Гомер та його провідник" / Картина Вільяма-Адольфа Бугро

Про життя Гомера майже не збереглося достовірних відомостей. Вважається, що він жив у VII – VIII століттях до нашої ери. Його описують як сліпого чоловіка, що народився на острові Хіос. Водночас навіть ці факти залишаються предметом дискусій.

Саме брак біографічних свідчень став підставою для припущень, що "Іліада" та "Одіссея" могли бути створені кількома авторами або складені з усних переказів, які передавалися поколіннями. За однією з версій, Гомер лише впорядкував ці історії в єдині поеми, а за іншою – його образ був вигаданий, щоб приписати міфам одного автора.

Король Артур

Король Артур залишається одним із найвідоміших героїв британських легенд, однак чимало істориків сумніваються, що він був реальною історичною постаттю. За переказами, Артур у V – VI століттях очолив боротьбу британців проти саксів і здобув 12 перемог над загарбниками.

Король Артур / Картина Чарльза Ернеста Батлера

Втім, його ім'я не згадується в жодному зі збережених історичних джерел, присвячених цим подіям. Детальний опис Артура з'явився лише у IX столітті, а історії про королеву Гвіневеру та лицарів Круглого столу були викладені лише у XII столітті в праці Джеффрі з Монмута "Історія королів Британії".

Попри це, деякі дослідники припускають, що легенда могла ґрунтуватися на реальній людині. Серед можливих прототипів називають Амбросія Ауреліана, короля Ріотамуса або римського полководця Луція Арторія Кастуса.

Сунь Цзи

Сунь Цзи традиційно вважають автором трактату "Мистецтво війни", який і сьогодні залишається одним із найвідоміших творів про військову стратегію. Вважається, що книга була написана у IV або V столітті до нашої ери, але її поради й досі використовують військові та керівники компаній.

Скульптура Сунь Цзи / Фото Wikipedia

Водночас дослідники не можуть остаточно підтвердити, що Сунь Цзи справді існував. За однією з версій, "Мистецтво війни" могло бути збіркою стратегічних знань, створених різними людьми протягом століть, яку згодом приписали одному автору.

Вільгельм Телль

Вільгельма Телля часто називають символом боротьби за незалежність Швейцарії. За легендою, у 1307 році він відмовився зняти капелюх на знак поваги до намісника Габсбургів Альбрехта Гесслера.

За це його змусили вистрілити в яблуко, поставлене на голову власного сина, і Телль успішно виконав це випробування. У деяких версіях легенди після цього він убиває Гесслера, а його вчинок стає поштовхом до повстання, що зрештою привело до створення Швейцарської Конфедерації.

Пам'ятник Вільгельму Теллу / Фото Wikipedia

Однак історики звертають увагу на низку невідповідностей. Найдавніша письмова згадка про історію з яблуком датується лише 1470-ми роками – більш ніж через століття після подій, які вона описує.

Крім того, Теллю приписували участь у підписанні Рютльської присяги, однак у віднайденому тексті документа його підпису немає. Ба більше, сам документ датований 1291 роком – на 16 років раніше, ніж, за легендою, Телль розпочав боротьбу проти Габсбургів.

Попри сумніви щодо його історичного існування, Вільгельм Телль і сьогодні залишається однією з найважливіших постатей швейцарського фольклору.

Робін Гуд

Робін Гуд – одна з найвідоміших постатей англійського фольклору. Його традиційно зображують вправним лучником, який живе в Шервудському лісі, разом із "Веселими хлопцями" він грабує багатих і допомагає бідним.

Робін Гуд / Ілюстрація Луїса Ріда

Його історія неодноразово ставала основою для кіноекранізацій. Перші друковані згадки про Робіна Гуда датуються 1370-ми роками. Відтоді історики неодноразово намагалися встановити, хто міг стати прототипом легендарного розбійника.

Серед можливих кандидатів називали Роджера Годберда та Роберта Хода, однак переконливих доказів на користь жодної з цих версій не знайдено. Саме тому більшість дослідників нині схиляються до думки, що Робін Гуд від самого початку був лише легендарним персонажем.