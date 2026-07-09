Как одна песня изменила украинскую эстраду: в чем уникальность "Водограя" Ивасюка

В начале 1970-х годов эта композиция совершила настоящий квантовый скачок, который до сих пор находит отражение в тенденциях современного шоу-бизнеса. Главным революционером той эпохи стал молодой буковинский артист Владимир Ивасюк.

Наряду с легендарной "Червоной рутой" его хит "Водограй" не просто зазвучал из каждого радиоприемника, но и полностью переписал правила игры на сцене того времени. 24 Канал расскажет, как одна песня о безудержной молодости сумела сместить академические стандарты и создать совершенно новый музыкальный код, который вдохновляет артистов даже в 2026 году.

Карпатский биг-бит: как создавался хит

Владимиру Ивасюку было всего 21, когда он написал "Водограй", пытаясь максимально точно передать образ бурной карпатской реки и юношеской энергии.

Премьера песни состоялась в сентябре 1970 года в прямом эфире из Черновцов. Тогда во время трансляции на площади буквально остановилось движение транспорта – люди стояли как завороженные.

Настоящую всесоюзную славу трек обрел после выхода музыкального фильма "Червона рута" в 1971 году, где песню исполнили солисты ВИА "Смеричка" Назарий Яремчук и Василий Зинкевич (хотя за кадром на самом деле звучал голос Назария и Марии Исак).

"Водограй" в исполнении Василия Зинкевича, Софии Ротару и ВИА "Смерички" в 1971 году: смотреть видео

Почему "Водограй" стал революцией?

Ивасюк сделал то, на что не решались другие: он взял традиционную западноукраинскую коломыйковскую мелодику и соединил ее с модным европейским биг-битом и поп-роком. Это было смело, свежо и сверхсовременно.

До появления этого хита советская власть пыталась удерживать украинскую культуру в четких рамках: либо строгий академический хор, либо исключительно аутентичный крестьянский фольклор.

"Водограй" доказал, что украинский язык и культура могут звучать модно, драйвово и передавать европейский дух.

Начало "золотого века" ВИА

Успех этой композиции вызвал безумный бум на создание вокально-инструментальных ансамблей. Именно "Водограй" открыл путь на большую сцену целой плеяде украинских звезд – от Софии Ротару до ансамбля "Кобза".

Сегодня, когда украинский инди-пок и этно-код вновь покоряют мировые тренды, мы понимаем, что фундамент этой независимой и стильной музыки заложил именно Владимир Ивасюк в своем невероятном "Водограе".