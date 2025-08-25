25 августа 1963 года в немецком Мюнхене умер Иван Багряный – украинский писатель, публицист, которого преследовали советские спецслужбы и от которых ему удалось спастись. После себя он оставил актуальное до сих пор творческое наследие.

Но задумывались ли вы когда-то о том, как звучал голос выдающегося украинца? Сегодня его можно услышать. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на "Радио Культура".

Как звучал голос Ивана Багряного?

На "Радио Культура" доступна запись из фондов Украинского радио 1955 года. Ее опубликовали к столетию Украинского радио в 2024 году. Речь идет о записи под названием "Рассказ о лагерях невольничьего труда в СССР". Там Иван Багряный рассказывает о том, как советский режим наказывал тех, кто был ему неугоден и рассказывал собственную историю.

Запись голоса Ивана Багряного доступна по ссылке.



Иван Багряный / Архивное фото

Иван Багряный вошел в историю как один из самых ярких представителей украинской диаспоры – ему удалось бежать из советских лагерей за границу. О своем опыте он рассказывал в публицистике и в художественных произведениях, в частности таких как "Сад Гетсиманский" и "Тигроловы". Также Багряный является автором известного памфлета "Почему я не хочу возвращаться в СССР".

Также Багряный объяснял западному миру особый трагизм украинского народа в СССР. Например, в разговоре с журналистом BBC Багряный подчеркивал, что русские в СССР не испытывали раскулачивания, потому что эти процессы касались не материального, а политического аспекта.