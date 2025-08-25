25 серпня 1963 року в німецькому Мюнхені помер Іван Багряний – український письменник, публіцист, якого переслідували радянські спецслужби й від яких йому вдалося врятуватися. По собі він залишив актуальну і досі творчу спадщину.

Та чи задумувалися ви колись про те, як звучав голос видатного українця? Сьогодні його можна почути. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на "Радіо Культура".

Як звучав голос Івана Багряного?

На "Радіо Культура" є доступним запис із фондів Українського радіо 1955 року. Його опублікували до сторіччя Українського радіо у 2024 році. Мова йде про запис під назвою "Розповідь про табори невільничої праці в СРСР". Там Іван Багряний розповідає про те, як радянський режим карав тих, хто був йому неугодний та розповідав власну історію.

Запис голосу Івана Багряного доступний за посиланням.



Іван Багряний / Архівне фото

Іван Багряний увійшов в історію як один із найяскравіших представників української діаспори – йому вдалося втекти з радянських таборів за кордон. Про свій досвід він оповідав у публіцистиці та в художніх творах, зокрема таких як "Сад Гетсиманський" та "Тигролови". Також Багряний є автором відомого памфлету "Чому я не хочу повертатися в СРСР".

Також Багряний пояснював західному світові особливий трагізм українського народу в СРСР. Наприклад, у розмові з журналістом BBC Багряний наголошував, що росіяни в СРСР не зазнавали розкуркулень, бо ці процеси стосувалися не матеріального, а політичного аспекту.