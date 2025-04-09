Для багатьох це інтерв'ю, на жаль, залишається невідомим. Чому його варто прочитати і як це можна зробити – розповідає 24 Канал з посиланням на книжкову блогерку Олександру Кошелєву.

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Що відомо про інтерв'ю Багряного для BBC

Блогерка Олександра Кошелєва у TikTok поділилася незвичним фактом, який дізналася під час написання дипломної роботи в університеті. Блогерка зазначає, що в інтернеті про інтерв'ю Івана Багряного для BBC немає жодної інформації. Проте вона знайшла це інтерв'ю у праці Олександра Шугая, яку вона читала для наукової роботи.

У своїй розмові Багряний ґрунтовно пояснював, чому становище українців в СРСР особливо важке. Блогерка навела цікавий уривок:

Журналіст: "Чому ви все підкреслюєте нещасливе становище України в СРСР? Хіба не у всіх однакова доля?"

Іван Багряний: "Російський народ справді теж був розкуркулений і кривджений більшовиками. Але існує одна різниця. Тоді як у Росії розкуркулювання було тільки соціальною "реформою", в Україні це було ще й "реформою" національною – кампанією нищення національного спротиву московській окупації місцевого населення. Доказами цього є те, що у Росії розкуркулених порівнюючи було мало. Їх нікуди не висилали, не викидали з дітьми на сніг і не вивозили напівголими на голодну і холодну смерть до Сибіру.

В розкуркуленого російського кулака відбирали тільки землю і худобу. А сам він йшов працювати на виробництво чи навіть до того ж самого колгоспу. В українського ж куркуля відібрано землю, худобу, хату, всі пожитки і свободу, і батьківщину. Його з малими дітьми вивозили геть на край світу. І підхід до українського селянина був не соціальний, а політичний і національний. Його розкуркулювали не за багатство, а за політичну і національну "неблагонадійність".

Наприкінці цієї розмови Багряний подарував журналісту примірник памфлету "Чому я не хочу повертатися в СРСР?" та книгу "Сад Гетсиманський".

Більше про інтерв'ю Івана Багряного: дивіться відео

Прочитати повний текст цього інтерв'ю зараз можна лише у першому томі праці "Іван Багряний: нове та невідоме" Олександра Шугая. Проте, на жаль, зараз цієї книги немає у продажу, то ж потрібно чекати нового тиражу або ж позичити книгу у знайомих. У вільному доступі тексту розмови, на жаль, немає.