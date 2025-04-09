Для многих это интервью, к сожалению, остается неизвестным. Почему его стоит прочитать и как это можно сделать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на книжную блогершу Александру Кошелеву.

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Что известно об интервью Багряного для BBC

Блогер Александра Кошелева в TikTok поделилась необычным фактом, который узнала во время написания дипломной работы в университете. Блогерша отмечает, что в интернете об интервью Ивана Багряного для BBC нет никакой информации. Однако она нашла это интервью в работе Александра Шугая, которую она читала для научной работы.

В своем разговоре Багряный основательно объяснял, почему положение украинцев в СССР особенно тяжелое. Блогерша привела интересный отрывок:

Журналист: "Почему вы все подчеркиваете несчастливое положение Украины в СССР? Разве не у всех одинаковая судьба?"

Иван Багряный: "Российский народ действительно тоже был раскулачен и обижен большевиками. Но существует одна разница. Тогда как в России раскулачивание было только социальной "реформой", в Украине это было еще и "реформой" национальной – кампанией уничтожения национального сопротивления московской оккупации местного населения. Доказательствами этого является то, что в России раскулаченных по сравнению было мало. Их никуда не высылали, не выбрасывали с детьми на снег и не вывозили полуголыми на голодную и холодную смерть в Сибирь.

У раскулаченного российского кулака отбирали только землю и скот. А сам он шел работать на производство или даже в тот же колхоз. У украинского же кулака отобрано землю, скот, дом, все пожитки и свободу, и родину. Его с маленькими детьми вывозили далеко на край света. И подход к украинскому крестьянину был не социальный, а политический и национальный. Его раскулачивали не за богатство, а за политическую и национальную "неблагонадежность".

В конце этого разговора Багряный подарил журналисту экземпляр памфлета "Почему я не хочу возвращаться в СССР?" и книгу "Сад Гетсиманский".

Больше об интервью Ивана Багряного: смотрите видео

Прочитать полный текст этого интервью сейчас можно только в первом томе труда "Иван Багряный: новое и неизвестное" Александра Шугая. Однако, к сожалению, сейчас этой книги нет в продаже, то же нужно ждать нового тиража или одолжить книгу у знакомых. В свободном доступе текста разговора, к сожалению, нет.