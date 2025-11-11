Не так, как мы помним из школы: как на самом деле выглядел Иван Мазепа

До наших времен сохранилось лишь несколько изображений гетмана Ивана Мазепы, которые можно считать более-менее достоверными. Именно поэтому, его внешность окутана легендами.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на доктора исторических наук, профессора Ольгу Ковалевскую в интервью для "Вечернего Киева".

Смотрите также Не только за мужа: почему на самом деле княгиня Ольга мстила древлянам аж 4 раза

Почему доподлинно неизвестно, как выглядел Мазепа?

По словам исследовательницы, при жизни Мазепу неоднократно изображали художники, которые видели его собственными глазами. Однако после того, как Петр I объявил гетмана "предателем" и приказал уничтожить все упоминания о нем, даже портреты. Это было попыткой стереть сам образ Мазепы из памяти людей.

Несмотря на это, некоторые изображения все же сохранились. Сегодня, по словам Ковалевской, известно о пяти портретах Мазепы, которые можно считать аутентичными, хотя и с разной степенью достоверности.

Из этих пяти можем два отбросить, поскольку они вызывают больше всего вопросов. Итак, – оставляем три. И эти три представляют Мазепу в разном возрасте,

– отметила исследовательница.

Первый из них представляет молодого Мазепу, правда, с орденами, которые он получил уже в более поздние годы. Второй передает его образ в период расцвета – после избрания гетманом.

Иван Мазепа в молодом возрасте / Портрет из Успенского собора Киево-Печерской лавры

Третий, гравированный, демонстрирует Мазепу за несколько лет до смерти. Именно этот портрет имеет особую историческую ценность, ведь он дважды публиковался за рубежом еще при жизни гетмана и еще раз уже после его смерти.

Иван Мазепа / Гравюра Мартина Бернигерота

Почему Мазепа стал врагом для Петра I?

Как пишет "Локальная история", в 1700 году вспыхнула война между Шведским королевством и Московией с ее союзниками. От начала конфликта украинские казаки выступали на стороне Петра I. Однако, когда царь не выполнил обещаний по защите территорий Гетманщины, Иван Мазепа решил сменить политического покровителя.

Осенью 1708 года он перешел на сторону шведского короля Карла XII. В ответ на это командующий Александр Меншиков уничтожил гетманскую столицу Батурин вместе со всеми ее жителями.

5 ноября 1708 года, по приказу Петра I, на центральной площади Глухова состоялось символическое лишение Мазепы булавы. На наскоро возведенную виселицу вынесли чучело гетмана с перекинутой через плечо лентой Ордена Андрея Первозванного – высшей награды Московии, которой его в свое время отметил Петр.

Меншиков и дипломат Гаврила Головкин разорвали документ, подтверждавший это звание. Затем зачитали длинный текст, где перечисляли царские "благодеяния" в отношении Мазепы и отмечали его измену и "неблагодарность". После этого орденскую ленту сняли, а чучело повесили.

Через неделю в Глухове и Москве провозгласили анафему Мазепе. Считают, что сценарий этого действа разрабатывал префект Киево-Могилянской академии Феофан Прокопович при активном соучастии Петра I.

Как на самом деле мог выглядеть Владимир Великий?