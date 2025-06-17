ТНМК посвятили ему хит, а Элтон Джон признал лучшим: 5 малоизвестных фактов об Иво Бобуле

Иво Бобул – один из самых известных певцов Украины. Однако его путь к сцене у него был совсем не простым.

Удивительно, но к музыке Иво Бобул пришел не через конкурсы и не из консерватории, а из технического училища и армейского ансамбля. 24 Канал собрал 5 малоизвестных фактов из жизни легенды украинской эстрады.

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Первые заработки – не на сцене

Отец Иво Бобула умер рано, поэтому еще с юных лет ему пришлось работать. В детстве он мечтал учиться в музыкальной школе, но в силу обстоятельств был вынужден забыть о музыке.

Перед окончанием школы услышал объявление о наборе в ПТУ на специальность токаря керамических изделий и поступил в училище в Славянске. Там он проходил практику и получал 97 советских рублей – часть оставлял себе, остальное присылал матери.

Начал строить музыкальную карьеру в армии

Бобул признавался, что именно в армии он научился нотной грамоте и игре на нескольких инструментах. Его быстро забрали в ансамбль, потому что там заметили, что он хорошо поет.

С этим ансамблем он ездил с концертами в воинские части. Однако несмотря на участие в творческом коллективе, все армейские физические нагрузки его не обошли.

И бегал, и подтягивался, и прыгал. Все делал. За время службы поменял четыре формы. Если бы я вам показал фотографию до армии – вы бы не поверили, что это на ней я. Армии очень обязан, потому что пришел туда маленьким ростом, а за время службы вытянулся, возмужал,

– рассказывал артист.

Иво Бобул начинал свою музыкальную карьеру в армии / Фото с Facebook-страницы артиста

Встреча с Элтоном Джоном

В Крыму, на праздновании дня рождения экс-президента Украины Леонида Кучмы, Иво Бобул вместе с другими артистами пел на английском, где каждый выдавал свой пассаж.

Во время выступления он заметил, что Элтон Джон ищет глазами, кто именно исполняет партию. После концерта, когда артисты стояли в коридоре, Элтон Джон прошел мимо других звезд и остановился именно возле него, пожал руку и сказал, что Иво – лучший певец в Украине.

Бобул назвал это самой высокой похвалой в своей жизни.

Мечтает о выступлении на Евровидении

В одном из выпусков проекта "ЖВЛ" певец признался, что уже пять лет думает об участии в Евровидении. Он считает, что точно был бы в десятке лучших.

Я знаю, что я бы не пролетел. В десятке точно был бы. Не говорю о первом месте, потому что понимаю, что нам сейчас не надо первое место. Но если бы дали первое, я просто отдал бы тем людям, которые помогают больше Украине. Или полякам, или англичанам, или кому-то еще,

– отмечает Бобул.

У Иво Бобула есть мечта выступить на Евровидении / Фото с Facebook-страницы артиста

Стал героем песни ТНМК

Группа "Танок на майдане Конго" в 2000-х создала шуточную песню "Иво Бобул", в которой изобразила певца как супергероя.

Несмотря на то, что композиция стала мемом, сам артист не обиделся. Наоборот – он оценил иронию и поддержал коллег. В 2015 году вышел с ТНМК на сцену и исполнил песню вживую на концерте в Киеве.

ТНМК & Иво Бобул – "Иво Бобул": смотрите видео