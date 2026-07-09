Я требую серьезного отношения к поэзии, – интервью с основательницей издательства "Вогнепис"

В последние годы в Украине появилось немало новых издательств, которые работают над расширением книжного рынка. Именно они обеспечивают разнообразие жанров, форм и оформления книг.

Среди них в ноябре появилось и издательство поэзии "Вогнепис", основанное поэтессой, автором пяти книг и членом Национального союза писателей Украины Викторией Коваль. Она прошла непростой путь, чтобы издать свои стихи, поэтому как никто другой ощущала необходимость такого проекта.

В беседе с 24 Каналом издательница рассказала о том, как решилась начать собственное дело. О первых трудностях, достижениях, страхах, цели, которую ставит перед собой "Вогнепис", а также о роли поэзии во время войны и ее месте в литературе – читайте в материале.

Идентичность, построенная вокруг поэзии

Как появилась идея создать издательство?

Виктория Коваль отмечает, что сама идея родилась не из бизнес-плана и "желания нажиться", а из многолетнего наблюдения за тем, как существует украинская поэзия.

Я видела талантливых авторов, которые годами не могли найти издателя. Я сама получила 51 отказ от издательств, потому что они не работают с поэзией. Видела сильные рукописи, которые оставались в ящиках не из-за низкого качества, а из-за того, что поэзию традиционно считают коммерчески рискованным жанром. Мне стало очевидно: проблема не в отсутствии поэтов. Проблема в отсутствии системной работы с поэзией,

– подчеркнула основательница "Вогнеписа".

Она отметила, что большинство издательских процессов сегодня ориентированы на прозу, поэтому поэзия нуждается в отдельном пространстве, где ее будут воспринимать не как исключение или побочный продукт, а как центральное направление работы.



Виктория Коваль – автор нескольких поэтических сборников / Фото, предоставлено 24 Каналу

Именно так и возник мой "Вогнепис". Не как издательство, которое иногда работает с поэзией, а как издательство, которое строит свою идентичность вокруг нее. Строит свою жизнь, существование вокруг стихов. Для меня поэзия – это вершина работы с языком. Именно в стихе наибольшее значение имеют точность, композиция, ритм, образное мышление, внутренняя музыка текста,

– объяснила Виктория Коваль.

Как появилось название? Что оно означает и как вы хотели, чтобы его воспринимали аудитория и будущие авторы?

По словам Виктории, она недолго думала над названием, ведь у нее уже была сформированная концепция и понимание того, о чем должно говорить издательство.

"Вогнепис" – это о смелости, огне внутри тебя, о революции, о смелости выбирать поэзию сейчас,

– добавила она.

В то же время основательница хотела бы, чтобы для авторов ее издательство ассоциировалось с уважением к тексту, с местом, где рукопись не проходит через конвейер, а получает внимательную редакторскую работу, любовь и профессионализм.

Каждое издание – это результат множества решений

Что оказалось самым простым в книгоиздании? А что – самым сложным?

Виктория Коваль рассказала, что самым простым оказалось принять решение начать. По ее словам, 10 ноября стало ясно, что "ничто не остановит идею, время которой настало", а уже 11 ноября "Вогнепис" официально основали. Зато самым сложным было понять, что работа издательства не заканчивается в момент выхода книги из печати.

Издатель работает одновременно с авторами, редакторами, дизайнерами, типографиями, документами, логистикой, презентациями, маркетингом, книжными мероприятиями. И при этом постоянно думает о следующих книгах. Я на связи с авторами 24/7, стараюсь находить ответы на все их вопросы и поддерживать, поддерживать, поддерживать. Люди часто видят только красивую обложку. На самом же деле каждое издание – это результат огромного количества решений, компромиссов, ответственности и, в нашем случае, рисков,

– отметила поэтесса.

Каким был самый большой страх в начале? Прошел ли он? Если да, то когда?

Главным страхом Виктория называет то, что издательство может оказаться недостаточно качественным.

Я очень хорошо понимала, что книга остается надолго. Она представляет не только автора, но и издателя. Поэтому для меня было важно, чтобы каждое решение – от редактуры до оформления – соответствовало высоким стандартам. Прошел ли этот страх? Нет. Он просто превратился в профессиональную требовательность. И, честно говоря, я не хотела бы его потерять,

– поделилась девушка.

Кто стал первым автором? Как это произошло и какие были ощущения?

"Вогнепису" удалось привлечь внимание уже в первые дни после открытия.

Уже в первый день существования издательства я обсуждала сотрудничество с автором и готовила договор. Я бы не выделяла кого-то самого первого, потому что с несколькими авторами подписала договор почти одновременно: с Паней Казкой, Зоряной Войтив и Верой Булат. Вы не представляете, какие эмоции я испытала, когда эти люди поверили в меня. Тогда я почувствовала, как у меня за спиной вырастают крылья,

– добавила основательница.



Сейчас "Вогнепис" активно развивается / Фото, предоставленное 24 Каналом

Процесс начинается до публикации и не заканчивается после

Как выглядит рабочий процесс "Вогнеписа"?

Виктория Коваль объяснила, что работа издательства имеет много нюансов, поэтому процесс на самом деле начинается еще до публикации.

Мы анализируем рукопись, помогаем автору оценить ее целостность, структуру, художественную силу и готовность к публикации. Если текст этого требует, проводим литературное редактирование, работаем над композицией, языком, стилистикой, логикой построения сборника, помогаем выстроить последовательность произведений, чтобы издание имело внутреннюю драматургию, а не было просто набором текстов,

– отметила она.

После этого наступает этап профессиональной редакторской подготовки: редактура, корректура, финальная вычитка, подготовка рукописи к верстке. Поэтесса подчеркнула, что для них важно, чтобы автор получил не только напечатанную книгу, но и максимально выверенный текст, за который не будет стыдно спустя годы.

Особое внимание, конечно же, уделяется визуальной составляющей. Речь идет о разработке концепции издания, дизайне обложки, художественном оформлении, создании индивидуального стиля книги, верстке внутреннего блока, подборе бумаги, формата, переплета, технических материалов и полиграфических решений. Виктория убеждена: книга должна быть не только хорошо написанной, но и приятной для читателя как физический объект.

Кроме того, мы берем на себя все технические и юридические процессы: присвоение ISBN, подготовку выходных данных, оформление обязательных элементов издания, взаимодействие с типографией, контроль печати и качества тиража. Автору не нужно самостоятельно разбираться в издательских стандартах или полиграфических нюансах,

– отметила она.

Впрочем, после выхода книги работа издательства не заканчивается.

Мы помогаем с позиционированием издания, подготовкой аннотаций, созданием его концепции, текстов для обложки, презентационных материалов, пресс-релизов, рекламных материалов, контента для социальных сетей. Планируем еще больше расширяться в медиа, а именно: организовывать презентации, автограф-сессии, творческие встречи, сотрудничать со СМИ, книжными блогерами и культурными проектами, чтобы книга получила не только дату выхода, но и собственную историю в информационном пространстве,

– объяснила поэтесса.

Помимо издательского сопровождения, в планах также оказание отдельных профессиональных услуг для тех, кто еще не готов к изданию книги: литературное редактирование рукописей, анализ текстов с подробными рекомендациями, экспертная оценка поэтических сборников, консультации по подготовке рукописи к публикации и индивидуальное сопровождение авторов.

Для меня очень важно, чтобы автор не чувствовал себя человеком, который просто заказал печать. Мы строим партнерские отношения,

– подчеркнула Виктория Коваль.

Доверие к каждой книге

Сейчас "Вогнепису" уже почти год. Что бы вы сказали той себе, которая только начинала его создавать?

Доверие строится гораздо дольше, чем кажется, поэтому, Виктория, не торопись. А еще я бы сказала, что не все решения приносят результат сразу. И самое главное – не снижай требований к качеству, даже когда это сложнее и дороже. Именно качество в долгосрочной перспективе формирует репутацию,

– сказала она.

Понимаю, что сейчас сложно отвечать на вопросы о перспективах, но все же. Каким бы ты хотела видеть "Вогнепис" еще через год?

Виктория Коваль изложила свое видение того, каким бы она хотела видеть свой проект. Она подчеркнула, что "Вогнепис" должен стать местом, куда авторы приходят не потому, что других вариантов нет, а потому, что именно здесь их текст будет прочитан и обработан внимательно и профессионально.



Книги издательства "Вогнепис" / Фото предоставлено 24 Каналу

Мне хочется, чтобы "Вогнепис" ассоциировался с сильной современной украинской поэзией, высокой редакторской культурой и качественными книгами, которые хочется оставить в своей библиотеке. Я не ставлю перед собой цель издать как можно больше книг. Моя цель – сформировать доверие к каждой книге, на которой стоит логотип издательства,

– объяснила она.

Поэзия – это языковая дисциплина

Почему большинство издательств не берутся издавать поэзию? Сколько из-за этого теряет украинский книжный рынок?

Виктория считает, что причина в основном экономическая, ведь поэтические сборники имеют меньшие тиражи, продаются медленнее, требуют другого способа продвижения.

Для многих издателей это означает более высокий финансовый риск. Но когда мы оцениваем поэзию исключительно через призму продаж, мы сужаем само понятие литературы. Поэзия – это жанр, который формирует языковую культуру. Именно она расширяет возможности украинского языка, создает новые образы, открывает новые интонации, влияет даже на прозу. Поэтому потери книжного рынка нельзя измерить лишь количеством неиздавшихся сборников. Мы теряем голоса, которые могли бы определять развитие украинской литературы в следующие десятилетия,

– отметила основательница "Вогнеписа".

Сейчас часто можно услышать мнение, что поэзия – это "несерьезно". Можно ли изменить восприятие широкой аудитории?

Здесь Виктория Коваль убеждена, что это возможно, но для этого нужно менять не только отношение читателя, но и саму культуру презентации поэзии. Она объяснила, что поэзия не должна ассоциироваться только со случайными постами в социальных сетях или текстами, написанными без редакторской работы.

Когда появляются сильные книги, профессиональное редактирование, честная критика, качественное книгоиздание и серьезный разговор о стихах, постепенно меняется и отношение общества. Литература становится серьезной тогда, когда мы начинаем относиться к ней серьезно. И это то, чего я требую от общества – серьезного отношения к поэзии,

– подчеркнула поэтесса.

Нужна ли нам поэзия в нашей военной реальности? Какова ее роль в условиях войны?

"Во время войны человек особенно остро ищет язык, способный объяснить пережитое. Поэзия не заменяет исторических документов, журналистики или военных отчетов. Ее задача иная. Она фиксирует внутренний опыт эпохи. Через десятилетия мы будем знать факты войны из архивов. Но поймем, как она ощущалась, в значительной степени благодаря литературе и, в частности, поэзии. Именно поэтому поэзия сегодня не является бегством от реальности. Она становится способом ее осмысления", – объяснила она.

Какое место занимает поэзия в литературе?

По словам Виктории Коваль, поэзию не стоит рассматривать как отдельный сегмент литературы или нишевый жанр.

Для меня она является одним из фундаментов литературного процесса. Именно поэзия традиционно становится пространством, в котором быстрее всего рождаются новые образы, интонации, ритмы и языковые решения, которые впоследствии влияют на развитие других жанров. Поэтический текст работает в условиях чрезвычайно высокой концентрации содержания,

– объяснила она.

Поэтесса добавила, что поэзия требует особой точности.

В ней нет случайных слов: ритм, рифма, образный ряд, композиция и подтекст формируют единый художественный организм. Для меня поэзия – это дисциплина языка. Она предъявляет к автору самые высокие требования, ведь недостаточно иметь сильную мысль или искреннее переживание. Нужно найти для них форму, которая будет художественно убедительной. Именно эта работа с формой отличает литературу от простого высказывания,

– добавила основательница.

В то же время она отметила, что поэзия выполняет чрезвычайно важную культурную функцию: сохраняет языковую память эпохи, фиксирует ее интонацию, ее систему образов и способ мышления.

"Спустя десятилетия мы читаем стихи не только ради их эстетической ценности – мы читаем их, чтобы понять, как человек своего времени ощущал и осмысливал мир. Именно поэтому место поэзии в литературе я определила бы не по количеству проданных тиражей или популярности среди массовой аудитории, а по ее влиянию на развитие языка, художественного мышления и культуры в целом", – подытожила Виктория Коваль.