Его похоронили в банке Pringles: необычная история изобретателя культовой упаковки

Высокая картонная банка Pringles давно стала узнаваемой во всем мире. Но мало кто знает, что ее изобретатель настолько гордился своей работой, что попросил после смерти похоронить часть своего праха именно в ней.

Каким был этот неординарный изобретатель знаменитой закуски и почему его последняя воля оказалась столь странной, сообщает The Guardian.

Кем был этот чудак?

Речь пойдет об американском химике Фредрике Джоне Бауре, который работал в компании Procter & Gamble.

Именно он в 1960-х годах разработал культовую цилиндрическую упаковку Pringles и способ укладки чипсов, благодаря которому они не ломались во время транспортировки.

Баур подал патент на изобретение в 1966 году, а официально его зарегистрировали в 1970-м. Впоследствии эта упаковка стала одним из самых известных дизайнов в пищевой промышленности.

Эволюция упаковок чипсов Pringles / Википедия

Необычное погребение

После смерти изобретателя в мае 2008 года его семья решила исполнить его последнюю волю. По словам детей Баура, по дороге на похороны они даже специально остановились в магазине, чтобы купить банку Pringles.

Часть праха положили именно в нее, а остальное – в урну, которую похоронили рядом. Еще одну небольшую часть праха передали внуку.

Сын изобретателя Лоуренс Баур рассказывал, что отец попросил об этом, ведь очень гордился своей работой над упаковкой, которая впоследствии стала узнаваемой во всем мире.

Сам Фредрик Баур был не только химиком, но и специалистом по технологиям хранения пищевых продуктов. В компании Procter & Gamble он занимался исследованиями, разработкой новых решений и контролем качества, а на пенсию вышел в начале 1980-х годов.

История его захоронения быстро стала известна далеко за пределами США и до сих пор остается одним из самых удивительных примеров того, насколько люди могут гордиться делом всей своей жизни.