Без проводов и границ: какая идея Николы Теслы могла изменить жизнь каждого
- Никола Тесла создал проект Ворденклиф для беспроводной передачи электричества и сигналов, но он не был реализован из-за финансовых трудностей.
- Башня Ворденклиф снесена в 1917 году, а территорию позже выкупили для различных целей.
В начале 20 века Никола Тесла взялся за один из самых амбициозных проектов в своей карьере, а именно создание глобальной системы беспроводной связи и передачи электроэнергии под названием Ворденклиф. Но этой идее, которая значительно опережала то время, не суждено было случиться.
Какой легендарный проект должен был воплотить Никола Тесла и как это могло изменить мир, говорится на сайте Tesla Science Center.
Каким должен был быть проект Николы Теслы, что должен был изменить мир?
Никола Тесла в 1901 году приобрел более 80 гектаров земли на Лонг-Айленде. Именно это место стало главной экспериментальной базой ученого – "Ворденклиф".
Идея Теслы заключалась в том, чтобы использовать землю как гигантский проводник. И его концепция беспроводной системы предусматривала передачу сигналов и электричества через поверхность планеты и атмосферу.
До башни Ворденклифа первые свои идеи по этому поводу ученый проверял во время масштабных экспериментов в Колорадо-Спрингс, где исследовал возможность передавать электричество на большие расстояния.
- В общем известно, что для реализации башни Ворденклифа было привлечено известную архитектурную фирму McKim, Mead & White, а саму лабораторию спроектировал архитектор Стэнфорд Уайт. Центральным элементом стала башня высотой почти 57 метров.
- Происходила реализация этого проекта при содействии Джеймса Уордена, а профинансировал строительство финансист Джон Морган. Происходило это все в течение 1901 – 1902 годов.
- Однако уже в 1903 году амбициозная идея начала разрушаться, ведь из-за долгов кредиторы компании Westinghouse Electric конфисковали оборудование, а сам Уорден подал в суд из-за неуплаченных налогов.
- К 1906 году эксплуатация башни была практически прекращена, а в 1917 году – снесена.
Интересно! Башня "Ворденклиф" является первым прототипом современных радиовышек. Эксперименты Теслы доказали, что передавать радиосигнал можно на большие расстояния.
Что случилось с базой Теслы?
Несмотря на то, что башня была снесена, территория базы до сих пор оставалась. В 1939 году ее выкупила компания Peerless Photo, которая занималась производством фотопленки, пишут в APS.
Впоследствии объект перешел к Agfa-Gevaert (подразделение Bayer), но в 1987 году производство окончательно остановили, а территория пришла в упадок.
За более чем 20 лет интернет-кампания, инициированная карикатуристом Мэтт Инман и командой Tesla Science Center at Wardenclyffe, собрала более 1,3 миллиона долларов и выкупили часть территории вместе с фундаментом легендарной башни.
