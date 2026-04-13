Укр Рус
Без проводов и границ: какая идея Николы Теслы могла изменить жизнь каждого
13 апреля, 23:23
4

Без проводов и границ: какая идея Николы Теслы могла изменить жизнь каждого

Валерия Городинская
Основні тези
  • Никола Тесла создал проект Ворденклиф для беспроводной передачи электричества и сигналов, но он не был реализован из-за финансовых трудностей.
  • Башня Ворденклиф снесена в 1917 году, а территорию позже выкупили для различных целей.

В начале 20 века Никола Тесла взялся за один из самых амбициозных проектов в своей карьере, а именно создание глобальной системы беспроводной связи и передачи электроэнергии под названием Ворденклиф. Но этой идее, которая значительно опережала то время, не суждено было случиться.

Какой легендарный проект должен был воплотить Никола Тесла и как это могло изменить мир, говорится на сайте Tesla Science Center.

Каким должен был быть проект Николы Теслы, что должен был изменить мир?

Никола Тесла в 1901 году приобрел более 80 гектаров земли на Лонг-Айленде. Именно это место стало главной экспериментальной базой ученого – "Ворденклиф".

Идея Теслы заключалась в том, чтобы использовать землю как гигантский проводник. И его концепция беспроводной системы предусматривала передачу сигналов и электричества через поверхность планеты и атмосферу.

До башни Ворденклифа первые свои идеи по этому поводу ученый проверял во время масштабных экспериментов в Колорадо-Спрингс, где исследовал возможность передавать электричество на большие расстояния.

  • В общем известно, что для реализации башни Ворденклифа было привлечено известную архитектурную фирму McKim, Mead & White, а саму лабораторию спроектировал архитектор Стэнфорд Уайт. Центральным элементом стала башня высотой почти 57 метров.
  • Происходила реализация этого проекта при содействии Джеймса Уордена, а профинансировал строительство финансист Джон Морган. Происходило это все в течение 1901 – 1902 годов.
  • Однако уже в 1903 году амбициозная идея начала разрушаться, ведь из-за долгов кредиторы компании Westinghouse Electric конфисковали оборудование, а сам Уорден подал в суд из-за неуплаченных налогов.
  • К 1906 году эксплуатация башни была практически прекращена, а в 1917 году – снесена.

Интересно! Башня "Ворденклиф" является первым прототипом современных радиовышек. Эксперименты Теслы доказали, что передавать радиосигнал можно на большие расстояния.

Что случилось с базой Теслы?

Несмотря на то, что башня была снесена, территория базы до сих пор оставалась. В 1939 году ее выкупила компания Peerless Photo, которая занималась производством фотопленки, пишут в APS.

Впоследствии объект перешел к Agfa-Gevaert (подразделение Bayer), но в 1987 году производство окончательно остановили, а территория пришла в упадок.

За более чем 20 лет интернет-кампания, инициированная карикатуристом Мэтт Инман и командой Tesla Science Center at Wardenclyffe, собрала более 1,3 миллиона долларов и выкупили часть территории вместе с фундаментом легендарной башни.

  • Ричард Фейнман еще в 1959 году предположил, что люди смогут работать с материей на уровне атомов и сжимать огромные объемы информации в микроскопическом пространстве. Но именно эти мысли впоследствии стали основой развития нанотехнологий.

  • В частности ученый рассказывал, что законы физики не запрещают тому, чтобы целую энциклопедию вместить на головке булавки. Дело в том, что просто таких технологий еще нет. Таким образом, пределы существуют не в природе, а в возможностях.

  • Фейнман даже предложил вознаграждения по 1 000 долларов для тех, кто сможет уменьшить страницу книги в 25 тысяч раз и создать крошечный электродвигатель. Поэтому один из них удалось реализовать за короткое время, а другой – только через десятилетия.