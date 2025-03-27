Ученые разработали аккумулятор, который не нужно заряжать: как он работает

Исследователи создали новый тип батарей, работающих на основе радиоуглерода. Они могут обеспечить долговременное питание для различных устройств без необходимости подзарядки.

Ядерные батареи используют энергию радиоактивного распада, в частности бета-излучения, а новый аккумулятор базируется на изотопе углерода-14, который излучает только безопасные бета-частицы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на научный журнал.

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В чем особенность разработки

Благодаря этому батарея может работать тысячелетиями.

Исследователи также улучшили эффективность преобразования энергии, используя технологии, применяемые в солнечных батареях. Кроме того, они разместили радиоуглерод на обоих электродах, что позволило увеличить количество бета-лучей и уменьшить потери энергии.



Ученые сделали новый тип аккумуляторов / Фото Pexels

Литий-ионные аккумуляторы требуют частой подзарядки и имеют ограниченный срок службы, а их производство вредит окружающей среде. Ядерные батареи могут решить эту проблему, особенно в сферах, где требуется длительное питание.

Самые перспективные сферы применения:

Медицинские устройства (например, кардиостимуляторы, что будут работать всю жизнь пациента)

Дроны и дистанционные датчики

Космические исследования

Однако пока технология нуждается в совершенствовании для повышения эффективности преобразования энергии.