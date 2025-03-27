Вчені розробили акумулятор, який не потрібно заряджати: як він працює
- Дослідники створили новий тип ядерних батарей на основі радіовуглецю, здатних працювати тисячоліттями без підзарядки, використовуючи ізотоп вуглецю-14.
- Технологія потребує вдосконалення для покращення ефективності перетворення енергії, але може застосовуватися в медичних пристроях, дронах і космічних дослідженнях.
Дослідники створили новий тип батарей, що працюють на основі радіовуглецю. Вони можуть забезпечити довготривале живлення для різних пристроїв без необхідності підзарядки.
Ядерні батареї використовують енергію радіоактивного розпаду, зокрема бета-випромінювання, а новий акумулятор базується на ізотопі вуглецю-14, який випромінює лише безпечні бета-частинки. Про це пише 24 Канал із посиланням на науковий журнал.
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У чому особливість розробки
Завдяки цьому батарея може працювати тисячоліттями.
Дослідники також покращили ефективність перетворення енергії, використовуючи технології, застосовувані в сонячних батареях. Крім того, вони розмістили радіовуглець на обох електродах, що дозволило збільшити кількість бета-променів і зменшити втрати енергії.
Вчені зробили новий тип акумуляторів / Фото Pexels
Літій-іонні акумулятори потребують частого заряджання та мають обмежений термін служби, а їх виробництво шкодить довкіллю. Ядерні батареї можуть вирішити цю проблему, особливо у сферах, де потрібне довготривале живлення.
Найперспективніші сфери застосування:
- Медичні пристрої (наприклад, кардіостимулятори, що працюватимуть усе життя пацієнта)
- Дрони та дистанційні датчики
- Космічні дослідження
Однак поки що технологія потребує вдосконалення для підвищення ефективності перетворення енергії.