Японская литература покоряет читателей по всему миру: почему она так популярна

В последние годы многие читатели открывают для себя японскую прозу. Речь идет не только о книгах японских авторов, но и о произведениях, вдохновленных культурой этой страны.

Они все чаще попадают в списки бестселлеров и завоевывают популярность в разных странах мира. Одним из таких романов стал "Четыре времени года в Японии" Ника Брэдли, который вышел на украинском языке в издательстве #книголав в переводе Инны Вовченко.

Что такое "целебная проза"

Феномен популярности японской литературы заключается в том, что она не рассказывает о масштабных сражениях или фантастических героях. Вместо этого в центре сюжета – обычные люди, маленькие книжные магазины, уютные кафе, кошки, природа и повседневная жизнь. Именно такие истории в Японии называют иясикей, или "целебной прозой".

Этот жанр предлагает читателю не напряжение и неожиданные сюжетные повороты, а спокойствие и ощущение уюта. Его герои работают в кафе, наблюдают за цветением сакуры, общаются с соседями или просто учатся жить дальше после потерь.

Японская литература дарит читателю ощущение уюта / Фото Unsplash

Такие книги напоминают, что большие перемены часто начинаются с маленьких шагов и нового взгляда на привычные вещи.

Почему такие книги стали популярными

Одной из главных причин популярности "тихих" историй называют информационную перегрузку. Новости, социальные сети и постоянный поток информации заставляют людей искать способ хотя бы ненадолго отвлечься от тревожной реальности.

Интересно, что сам жанр ияшикей приобрел популярность в Японии после тяжелых событий середины 1990-х годов – землетрясения в Кобе, теракта с применением зарина в токийском метро и затянувшегося экономического кризиса. С тех пор такая литература стала своеобразным ответом на сложные времена.

Люди все чаще хотят отвлечься от тревожной реальности / Фото Unsplash

Для украинских читателей, живущих в условиях полномасштабной войны, такие книги также могут стать способом ненадолго отдохнуть от повседневных тревог. Они помогают хотя бы на несколько часов погрузиться в спокойный мир без спешки и постоянного стресса.

О чем роман "Четыре времени года в Японии"

Роман Ника Брэдли считается одним из ярких примеров современной "целебной прозы", хотя его автор не является японцем.

Главная героиня Фло – переводчица, живущая в Токио. После профессионального и личного выгорания она случайно находит в метро загадочную японскую книгу и решает перевести ее.

В центре этой истории – пожилая владелица кафе Аяко и ее внук Кио, которые пытаются справиться с давними утратами и постепенно сближаются на протяжении четырех времен года. В романе почти нет громких событий – только горячие напитки, джаз, смена сезонов и мелкие повседневные заботы, которые постепенно меняют жизнь героев.

Роман "Четыре времени года в Японии" / Фото #книголав

Атмосферу книги лучше всего передают простые сезонные зарисовки:

Весной цветущие вишневые деревья заливало утреннее světlo, безмятежные морские просторы сверкали и мерцали под солнцем. Летом она вытирала пот со лба полотенцем, а со всех сторон стрекотали цикады. Осенью ее взгляд привлекали красочные кроны деревьев, плотным ковром покрывавшие горные склоны. Зимой она как можно плотнее укутывалась в теплое кимоно.

По мере того как Фло работает над переводом, граница между книгой и ее собственной историей начинает стираться.

Именно благодаря тому, что западный автор пишет роман в японской традиции, да еще и о том, как японская история преодолевает границы языков и культур, – это, пожалуй, лучшее доказательство того, что "тихая" литература из Японии окончательно стала глобальным культурным явлением.