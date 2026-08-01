Вони дедалі частіше потрапляють до списків бестселерів і завойовують популярність у різних країнах світу. Одним із таких романів стали "Чотири пори року в Японії" Ніка Бредлі, які вийшли українською у видавництві #книголав у перекладі Інни Вовченко.

Що таке "зцілювальна проза"

Феномен популярності японської літератури у тому, що вона не розповідає про масштабні битви чи фантастичних героїв. Натомість у центрі сюжету – звичайні люди, маленькі книгарні, затишні кав'ярні, коти, природа та повсякденне життя. Саме такі історії в Японії називають іяшикей, або "зцілювальною прозою".

Цей жанр пропонує читачеві не напругу й несподівані сюжетні повороти, а спокій і відчуття затишку. Його герої працюють у кав'ярнях, спостерігають за цвітінням сакури, спілкуються із сусідами або просто вчаться жити далі після втрат.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Японська література дарує читачеві відчуття затишку / Фото Unsplash

Такі книжки нагадують, що великі зміни часто починаються з маленьких кроків і нового погляду на звичні речі.

Чому такі книжки стали популярними

Однією з головних причин популярності "тихих" історій називають інформаційне перевантаження. Новини, соціальні мережі та постійний потік інформації змушують людей шукати спосіб хоча б ненадовго відволіктися від тривожної реальності.

Цікаво, що сам жанр іяшикей набув популярності в Японії після важких подій середини 1990-х років – землетрусу в Кобе, теракту із застосуванням зарину в токійському метро та тривалої економічної кризи. Відтоді така література стала своєрідною відповіддю на складні часи.

Люди дедалі частіше хочуть відволіктися від тривожної реальності / Фото Unsplash

Для українських читачів, які живуть в умовах повномасштабної війни, такі книжки також можуть стати способом ненадовго перепочити від щоденних тривог. Вони допомагають хоча б на кілька годин зануритися у спокійний світ без поспіху та постійного стресу.

Про що роман "Чотири пори року в Японії"

Роман Ніка Бредлі вважають одним із яскравих прикладів сучасної "зцілювальної прози", хоча його автор не є японцем.

Головна героїня Фло – перекладачка, яка живе в Токіо. Після професійного й особистого вигорання вона випадково знаходить у метро загадкову японську книжку та вирішує перекласти її.

У центрі цієї історії – літня власниця кав'ярні Аяко та її онук Кіо, які намагаються впоратися з давніми втратами й поступово зближуються впродовж чотирьох пір року. У романі майже немає гучних подій – лише гарячі напої, джаз, зміна сезонів і дрібні щоденні клопоти, які поступово змінюють життя героїв.

Роман "Чотири пори року в Японії" / Фото #книголав

Атмосферу книжки найкраще передають прості сезонні замальовки:

Навесні квітучі вишневі дерева заливало ранкове світло, безтурботні морські простори виблискували й мерехтіли під сонцем. Влітку вона витирала піт з чола рушничком, а зусібіч сюрчали цикади. Восени її зір вабили барвисті крони дерев, що щільним килимом вкривали гірські схили. Взимку вона якомога щільніше закутувалася в тепле кімоно.

У міру того, як Фло працює над перекладом, межа між книжкою та її власною історією починає стиратися.

Саме завдяки тому, що західний автор пише роман у японській традиції, ще й про те, як японська історія долає межі мов і культур, – чи не найкращий доказ того, що "тиха" література з Японії остаточно стала глобальним культурним явищем.