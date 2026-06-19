Его уговаривали возглавить государство: почему Эйнштейн не стал президентом Израиля

Иногда история принимает неожиданные повороты: человек, которого мир знает как гения теоретической физики, вдруг оказывается в списке кандидатов на высший государственный пост.

Мало кто знает, но в свое время Альберту Эйнштейну предлагали возглавить Израиль, на что он ответил категорическим отказом, пишет radiovan.fm.

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Почему Эйнштейн не стал президентом Израиля?

В 1952 году Израиль сделал одно из самых неожиданных политических предложений XX века — тогдашний премьер-министр Давид Бен-Гурион официально пригласил Альберта Эйнштейна стать вторым президентом страны.

Предложение было абсолютно серьёзным: Эйнштейна рассматривали не только как всемирно известного учёного, но и как моральный авторитет, который мог бы представлять молодое государство на международной арене.

Эйнштейн и Давид Бен-Гурион / radiovan.fm

Однако физик отказался. В своём ответе он отметил, что глубоко тронут доверием, но не обладает необходимым опытом для политической должности, особенно – навыками управления людьми и государственными делами.

Я глубоко тронут предложением государства Израиль, но с сожалением и скорбью вынужден его отклонить,

– ответил учёный.

Несмотря на это, Эйнштейн активно поддерживал создание Израиля ещё до его провозглашения. После прихода нацистов к власти в Германии он был вынужден эмигрировать в США, а впоследствии стал одним из ярых сторонников еврейских научных и образовательных инициатив.

Учёный принимал участие в создании Иерусалимского университета и Израильского технологического института, а также публично приветствовал образование государства Израиль.

Несмотря на политическое предложение, Эйнштейн остался верен себе – вместо президентского кресла он выбрал науку, считая, что именно там он может принести наибольшую пользу человечеству.