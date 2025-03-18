Во Франции сделали электростанцию под водой: что это за проект
- Франция реализует крупный проект приливной энергетики NH1, устанавливая четыре турбины в Олдерни-Рейс, которые обеспечат энергией 15 000 домов.
- Проект NH1 получил 31,3 млн евро из Инновационного фонда ЕС, создавая 400 рабочих мест и ожидается, что к 2030 году себестоимость приливной энергии сравняется с плавучими ветровыми станциями.
Во Франции начата реализация одного из крупнейших в Европе проектов приливной энергетики – NH1. Его разработала компания Normandie Hydroliennes.
Таким образом Франция инвестирует в приливную энергетику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на компанию.
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Что это за проект
Проект предусматривает установку четырех мощных приливных турбин в Олдерни-Рейс. Турбины AR3000, разработаны Proteus Marine Renewables, смогут ежегодно производить 34 гигаватт часов электроэнергии, обеспечивая энергоснабжение для 15 000 домов.
Франция инвестирует / Фото с сайта компании
Финансирование и поддержка ЕС
NH1 получил 31,3 млн евро из Инновационного фонда ЕС и стал частью программы Zero-Net, которая поддерживает 85 наиболее перспективных экологических проектов. К 2030 году ожидается, что себестоимость приливной энергии станет сопоставимой с плавучими ветровыми станциями.
Экологические преимущества:
- Минимальное воздействие на морскую среду;
- Отсутствие шумового и визуального загрязнения;
- 100% предсказуемый источник энергии.
Экономический эффект
- Производство турбин происходит во Франции;
- 80% компонентов поставляют местные компании;
- Создание 400 новых рабочих мест;
- К 2030 году развитие приливной энергетики может обеспечить 6000 рабочих мест.
Приливная энергетика – будущее Европы
NH1 является важным шагом Франции к энергетической независимости и декарбонизации. Инвестиции в эту технологию могут сделать приливную энергию ключевым дополнением к ветровым и солнечным станциям.
Проект подтверждает, что возобновляемая энергетика становится не только экологической, но и экономически выгодной.