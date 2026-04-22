Эмма Антонюк – это украинская журналистка, интервьюерка и медийщица, которая работала на телевидении (в частности на СТБ и Украинская правда), а впоследствии стала известной как блогер и автор ютуб-проектов "Палает" и "Это никто не будет смотреть", где ведет откровенные разговоры о культуре, политике, гендер и общество.
В какой скандал попала Эмма Антонюк?
Недавно Эмма оказалась в центре волны критики после интервью на своем ютуб-канале, где, отвечая на вопрос о гипотетических 7 миллиардах долларов, она заявила, что направила бы их на закупку украинских книг для библиотек, особенно в восточных регионах, объясняя это проблемой влияния российской пропаганды.
Дополнительное возмущение вызвало использование ею пренебрежительной формулировки о ВПЛ как "русскоязычные челюсти", что многие люди с востока Украины восприняли как унизительный и стереотипный ярлык.
Когда уже наконец исчезнет этот нарратив о том, что мы там на востоке не знали и не читали украинское? Как от этого избавиться?,
– пишет сообщение на платформе тредс kozljuk_yuliya_mua.
Также Эмма отметила, что в отдельных регионах востока Украины уровень осведомленности с украинской литературой, в частности с творчеством Ивана Багряного, ниже. У ответ пользователи соцсетей начали массово делиться собственными историями об украинском образовании, культуре и чтении в восточных областях, отрицая такие обобщения и обвиняя Антонюк в распространении дискриминационных нарративов.
Больше ярлыков! Навешивайте на нас больше ярлыков: и на мою украиноязычную бабушку, которая всю жизнь прожила на Донбассе и читала Марка Вовчка, и на мою маму, которая обожала Багряного и рассказывала мне о Медведчуке, который был "адвокатом" Стуса,
– пишет ответ _dontowka_ на платформе тредс.
Реакция украинцев / скриншоты из сети
Какая реакция Эммы на хейт?
Девушка отреагировала на волну критики в соцсетях после резонансных высказываний, заявив, что ее позиция была вырвана из контекста и неправильно интерпретирована как пренебрежение к внутренне перемещенным лицам. Она отметила многолетнюю работу над благотворительной инициативой "Різниця Є", направленной на обеспечение библиотек, в частности прифронтовых и сельских, украинскими книгами.
Реакция Эммы на хейт / скриншот из инстаграма
По ее словам, этот проект требовал значительных ресурсов, постоянной коммуникации с библиотеками и ежедневной вовлеченности в течение нескольких лет. На фоне критики Антонюк объявила о завершении проекта, отметив, что больше не планирует его продолжать после четырех лет работы. Она поблагодарила партнеров, в частности "Книгарня Є", а также читателей и библиотекарей из разных регионов Украины за поддержку и сотрудничество. Завершая заявление, она резко отреагировала на хейт, подытожив ситуацию фразой:
Пусть этим занимаются обобранные из тредса.
Недавно мы рассказывали в какой скандал попала поэтесса Дарья Лисич. Спор состоялся с военнослужащей, которая вспыхнула после сообщения о "приоритетах" во время войны. Поводом стало фото блогера Юлии Вербы с роскошным букетом.
В ответ Лисич резко раскритиковала военную, использовав оскорбительные выражения, что вызвало волну возмущения в сети. Впоследствии она извинилась, но назвала ситуацию "срачем" и отметила, что поддерживает армию донатами.