Вы всю жизнь неправильно понимали этот эмодзи: реальное значение популярного жеста

Многие считали, что популярный эмодзи с жестом руки символизирует рок-культуру и тяжелую музыку. Однако истинное его значение может удивить вас.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Смотрите также Как Тарантино объединил свои фильмы: удивительные связи между лентами, которые вы могли не заметить

Что означает жест с тремя согнутыми пальцами

Один из самых популярных эмодзи – рука с тремя согнутыми пальцами. Ранее считалось, что он означает что-то вроде "давай качать" (let's rock). Однако на самом деле он символизирует фразу "Я люблю тебя".

Эмодзи, которое означает "Я люблю тебя" / Фото из открытых источников

Если внимательно присмотреться к эмодзи, можно заметить:

мизинец, что означает букву "I";

большой и указательный пальцы, которые вместе образуют "L";

мизинец и большой палец, что вместе символизируют "Y".

Сочетание этих букв формирует аббревиатуру "ILY", что расшифровывается как "I love you".

Для многих эта информация стала неожиданностью, ведь раньше эмодзи ассоциировался преимущественно с культурой тяжелого металла. Кроме этого, жест имеет исторические корни – в традиционной итальянской культуре его использовали как оберег от "дурного глаза".

К слову, ранее мы писали о том, какой предмет является самым острым в мире. Его особенность в том, что он мягкий и бесформенный.