Вы всю жизнь неправильно понимали этот эмодзи: реальное значение популярного жеста
- Популярный эмодзи с жестом руки не является жестом из рок-культуры.
- Также он имеет исторические корни в итальянской культуре.
Многие считали, что популярный эмодзи с жестом руки символизирует рок-культуру и тяжелую музыку. Однако истинное его значение может удивить вас.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.
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Что означает жест с тремя согнутыми пальцами
Один из самых популярных эмодзи – рука с тремя согнутыми пальцами. Ранее считалось, что он означает что-то вроде "давай качать" (let's rock). Однако на самом деле он символизирует фразу "Я люблю тебя".
Эмодзи, которое означает "Я люблю тебя" / Фото из открытых источников
Если внимательно присмотреться к эмодзи, можно заметить:
- мизинец, что означает букву "I";
- большой и указательный пальцы, которые вместе образуют "L";
- мизинец и большой палец, что вместе символизируют "Y".
Сочетание этих букв формирует аббревиатуру "ILY", что расшифровывается как "I love you".
Для многих эта информация стала неожиданностью, ведь раньше эмодзи ассоциировался преимущественно с культурой тяжелого металла. Кроме этого, жест имеет исторические корни – в традиционной итальянской культуре его использовали как оберег от "дурного глаза".
К слову, ранее мы писали о том, какой предмет является самым острым в мире. Его особенность в том, что он мягкий и бесформенный.