Как Эрнест Хемингуэй в 18 лет попал на войну и как это повлияло на его творчество

В 18 лет будущий писатель стал участником Первой мировой войны – для этого он переплыл океан, чтобы стать частью Итальянского фронта. Как это было и какие имело последствия – рассказывает 24 Канал.

Интересно Какой была любимая песня принцессы Дианы и почему ее исполнитель отказывался петь перед ней

Как Хемингуэй попал на войну

Эрнест Хемингуэй, достигнув 18 лет, пытался добровольно пойти на войну. К тому времени США уже вступили в Первую мировую. Сначала ему долго отказывали из-за плохого зрения, однако Хемингуэй стремился попасть на фронт и ему таки это удалось.

Хемингуэй попал на Итальянский фронт как шофер-доброволец Красного Креста. В первый же день по прибытию в Милане он и другие новобранцы расчищали территорию взорванного ранее завода по изготовлению боеприпасов. Свои первые впечатления от столкновения с войной Хемингуэй описал в книге "Прощай, оружие".

Далее Хемингуэй проходил службу в Скио, где было немало развлечений, а он хотел почувствовать настоящую войну, поэтому добился перевода на реку Пьяве, где происходили бои между итальянской и австро-венгерской армиями. Хемингуэй вызвался привозить солдатам провизию на передовую.

В июле 1918 года Хемингуэй спасал раненого итальянского снайпера и сам попал под артиллерийский обстрел. Из его тела извлекли 28 осколков и он потерял коленный сустав. Позже он описывал свое ранение так:

Когда ты идешь на войну мальчишкой, имеешь огромную иллюзию бессмертия. Убивают других; не тебя. Но потом, когда тебя серьезно ранят впервые, ты теряешь эту иллюзию и знаешь, что это может произойти и с тобой.



Эрнест Хемингуэй после ранения в 1918 году / Фото президентской библиотеки Кеннеди в Бостоне

Хемингуэя называли первым американцем, который получил ранение на итальянском фронте. Он получил награды от короля Италии. Пережитый опыт войны и его дальнейшее изложение сделали Эрнеста Хемингуэя классиком антивоенной литературы мира.