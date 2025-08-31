Можно часто встретить мнение о том, что для улучшения вкуса эспрессо стоит добавить в напиток щепотку соли. Однако такой эксперимент может испортить вкус напитка.

Об этом в комментарии 24 Канала рассказали бариста кофейной сети My Kava София и Даниил.

Улучшит ли щепотка соли вкус эспрессо?

В последнее время в сети активно распространяют совет добавлять щепотку соли в эспрессо, чтобы якобы смягчить его вкус. Впрочем, бариста советуют не спешить с экспериментами.

Эспрессо и так достаточно резкий напиток для человеческих рецепторов, а соленость – это один из оттенков напитка, которого мы стараемся избежать при приготовлении,

– объясняет бариста.

Эспрессо / Фото Unsplash

По их словам, соль только перегрузит эспрессо и сделает вкус слишком интенсивным.

К слову, бариста также назвали самую распространенную ошибку при приготовлении кофе дома. Они рассказали, что есть несколько важных факторов, которые могут повлиять на вкус напитка.