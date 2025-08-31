Чи потрібно додавати дрібка солі до еспресо для покращення смаку: думка бариста
- Бариста розповіли, чи потрібно додавати дрібку солі до еспресо, щоб покращити смак напою.
- Вони зазначають, що еспресо і без солі є доволі різким напоєм для людських рецепторів.
Можна часто зустріти думку про те, що для покращення смаку еспресо варто додати до напою дрібку солі. Однак такий експеримент може зіпсувати смак напою.
Про це в коментарі 24 Каналу розповіли бариста кавової мережі My Kava Софія та Данило.
Чи покращить дрібка солі смак еспресо?
Останнім часом у мережі активно поширюють пораду додавати дрібку солі до еспресо, аби нібито пом’якшити його смак. Втім, бариста радять не поспішати з експериментами.
Еспресо і так досить різкий напій для людських рецепторів, а солоність – це один із відтінків напою, якого ми намагаємося уникнути при приготуванні,
– пояснює бариста.
Еспресо / Фото Unsplash
За їх словами, сіль лише перевантажить еспресо і зробить смак надто інтенсивним.
До слова, бариста також назвали найпоширенішу помилку при приготуванні кави вдома. Вони розповіли, що є кілька важливих факторів, які можуть вплинути на смак напою.