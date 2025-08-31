Можна часто зустріти думку про те, що для покращення смаку еспресо варто додати до напою дрібку солі. Однак такий експеримент може зіпсувати смак напою.

Про це в коментарі 24 Каналу розповіли бариста кавової мережі My Kava Софія та Данило.

Чи покращить дрібка солі смак еспресо?

Останнім часом у мережі активно поширюють пораду додавати дрібку солі до еспресо, аби нібито пом’якшити його смак. Втім, бариста радять не поспішати з експериментами.

Еспресо і так досить різкий напій для людських рецепторів, а солоність – це один із відтінків напою, якого ми намагаємося уникнути при приготуванні,

– пояснює бариста.

Еспресо / Фото Unsplash

За їх словами, сіль лише перевантажить еспресо і зробить смак надто інтенсивним.

До слова, бариста також назвали найпоширенішу помилку при приготуванні кави вдома. Вони розповіли, що є кілька важливих факторів, які можуть вплинути на смак напою.